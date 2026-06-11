Puro Deporte

Vea el reluciente anillo que recibirán los campeones de la Liga Superior de Baloncesto

Esta es la segunda ocasión consecutiva en que la Liga Superior de Baloncesto da el anillo a los campeones

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Por Isaac Vega
Anillo de campeón de la LSB para el torneo 2026.
Anillo de campeón de la LSB para el torneo 2026. (Cortesía/LSB)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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