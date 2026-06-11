Vea el reluciente anillo que recibirán los campeones de la Liga Superior de Baloncesto

Anillo de campeón de la LSB para el torneo 2026.

Con la finalización de la temporada regular e inicio de la fase eliminatoria de la Liga Superior de Baloncesto (LSB), el nuevo anillo de campeón visitó las instalaciones de La Nación.

Este anillo le será entregado a los miembros del equipo campeón del torneo 2026. El torneo anterior (2025) fue la primera vez que se incorporó este detalle, y fue entregado a Escazú Escoba, que también se coronó campeón de la Recopa.

En el nuevo anillo, destaca el logo de la LSB en color rojo y negro, rodeado por un bisel de pedrería fina. En el costado izquierdo presenta un grabado con el torneo “Costa Rica 2026″. A la derecha, la frase “Champions 2026″ completa el diseño.

La LSB amplió los partidos de semifinales de tres a cinco posibles partidos. (Cortesía/LSB)

La entrega de anillos a los campeones es una tradición del baloncesto internacional, que llega al país para motivar a todos los jugadores y emular el estilo de las grandes ligas.

Royran Arias, presidente de la LSB, expresó la intención de derarrollar una cultura de baloncesto en el país: “Queremos crear una cultura de baloncesto. Equipos como Limón Sharks, Grecia y Arba mantienen esa identidad, es normal ver esos gimnasios con bastante gente”.

Por su parte, el director de comunicación, Julián Villalta, comentó: “Ha sido una fase que dichosamente ha tenido éxito, así lo vemos en los gimnasios, que la gente se está animando, se está agarrando esa identidad con los equipos”.

Sin embargo, Arias también aceptó que hay mucho camino por delante en el torneo, como la implementación de video arbitraje, mejorar en las estadísticas, aumentar la exposición de la liga y potenciar el Juego de las Estrellas.

Además, para esta edición, la fase final tendrá más encuentros a partir de las semifinales, las cuales pasaron de tres partidos, a series al mejor de cinco, con la ventaja de localía para el mejor posicionado en la tabla general.

Este 11 de junio jugarán Seminario vs. Limón Sharks a las 8:00 p. m. en el Colegio Seminario, con la transmisión en las redes oficiales de la LSB para terminar la primera jornada de los cuartos de final.

El primer juego entre Roswell y Jaguars terminó 95-85 a favor de Roswell, Arba San Ramón venció a Grecia 97-61 y ayer Escazú venció 75-70 a Semedes.