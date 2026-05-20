Puro Deporte

La Liga Superior de Baloncesto anuncia el formato de la Fase Final con una novedad

La fase final de la Liga Superior de Baloncesto comenzará el 9 de junio

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Por Isaac Vega
La Liga Superior de Baloncesto cuenta con más de 20 jugadores internacionales.
La Liga Superior de Baloncesto cuenta con más de 20 jugadores internacionales. (hvalerin_photo/Liga Superior de Baloncesto)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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