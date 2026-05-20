La Liga Superior de Baloncesto anuncia el formato de la Fase Final con una novedad

La Liga Superior de Baloncesto cuenta con más de 20 jugadores internacionales.

La Liga Superior de Baloncesto (LSB) publicó este martes el formato de la fase final o “playoffs” para este torneo 2026, que dará inicio el próximo 9 de junio.

El formato mantendrá a los ocho equipos de la fase regular, comenzando con los cuartos de final determinados por la posición de la temporada regular. Estas series se jugarán al mejor de tres partidos:

1º posición vs. 8º posición.

2º posición vs. 7º posición.

3º posición vs. 6º posición.

4º posición vs. 5º posición.

El equipo con mejor posición en la tabla tendrá la ventaja de localía en el primer y potencial tercer partido.

La novedad llegó en las semifinales, las cuales se jugarán al mejor de cinco juegos. Al igual que en los cuartos de final, el equipo con mejor posición en la tabla tendrá la localía en los juegos 1 y 3, sin embargo, de ser necesarios los partidos 4 y 5, la LSB coordinará el encuentro en una cancha neutral.

Este mismo formato será utilizado en la Gran Final y por segundo año consecutivo, la LSB hará la entrega oficial de anillos de campeón.

El campeón defensor para esta temporada es Escazú Escoba, que ganó su quinto título el torneo anterior.

Tabla de Posiciones

Al ser 19 de mayo, los equipos se posicionan de la siguiente manera:

Roswell: 8 victorias y 1 derrota. Arba San Ramón: 7 victorias y 2 derrotas. Grecia: 5 victorias y 5 derrotas. Limón Sharks: 5 victorias y 4 derrotas. Escazú Escoba: 4 victorias y 4 derrotas. Semedes LH: 3 victorias y 6 derrotas. Seminario: 3 victorias y 5 derrotas. AAB Jaguars: 0 victorias y 8 derrotas.

Esta semana se juega la jornada 10 de la fase regular. El primer encuentro ya jugado fue Grecia vs. Arba San Ramón, juego que se llevaron los “Coyotes” de San Ramón 65 a 79.

Este 19 de mayo a las 7:30 p. m. hay dos encuentros: Roswell vs. Semedes en el colegio La Salle, con transmisión en el YouTube oficial de la LSB, y AAB Jaguars enfrentará a Escazú Escoba en el CTP Santa Ana, con transmisión a través de TD+.

Finalmente, el jueves 21 de mayo Limón Sharks recibirá a Seminario en el Gimnasio Eddy Bermúdez de Limón a las 7:30 p. m. y podrá seguirlo a través de TD+.