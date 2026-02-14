Leyenda del baloncesto volverá a dirigir en Primera División

Rodolfo Fonseca, nuevo entrenador del equipo de baloncesto SEMEDES- Liceo de Heredia, recibe la indumentaria oficial de Óscar Buitrago (der.) presidente del equipo de baloncesto.

Una leyenda del baloncesto nacional volverá al banquillo para asumir un nuevo desafío en la Liga Superior de Baloncesto, al tomar el mando del benjamín del campeonato que comenzará en marzo próximo.

El quinteto de SEMEDES-Liceo de Heredia confirmó la contratación del experimentado coach Rodolfo Fonseca, quien regresará a la máxima categoría tras su paso por Pelicans de Puntarenas, con el que se proclamó campeón.

Fonseca se mostró agradecido por la oportunidad y deseoso de afrontar un nuevo reto en su carrera deportiva, que lo ha llevado a dirigir en diferentes partes del mundo, incluso en Italia.

“Esperamos poner toda nuestra trayectoria y experiencia a disposición total del nuevo proyecto. Nos sentimos muy complacidos por la oportunidad. Recuerdo que en mi primer año con Escazú fui campeón (2001) y en mi primer año con Pelicans también logramos el título”, recordó Fonseca.

El equipo SEMEDES-Liceo de Heredia debutará en la Liga Superior de Baloncesto en este 2026, devolviendo al cantón central de Heredia el baloncesto de Primera División, desde la desaparición de Barva en 2019.

“Esperamos poder guiar a SEMEDES-LH rumbo al título. Ese será nuestro objetivo. Hay mucho trabajo por delante, pero contamos con un buen grupo de jugadores”, manifestó Fonseca al periodista Ignacio Montero.

El experimentado estratega aseguró que entrenará a un grupo que tiene como base al extinto equipo de Pelicans Puntarenas, lo que le ayudará a darle forma a su nuevo plantel.

“Soy muy competitivo. Este proyecto va muy bien encaminado. Estoy ofreciendo trabajo, seriedad y esfuerzo. Si se hace un buen proceso, el producto final regularmente es bueno. A mí me gusta ganar, no damos tregua. No juego para divertirme; me divierto más ganando”, enfatizó Fonseca.

Por su parte, Óscar Buitrago, presidente de SEMEDES-Liceo de Heredia, agradeció a Fonseca por haber aceptado el reto de dirigir al equipo.

“Estoy firmemente convencido de que no fuimos nosotros quienes elegimos a Rodolfo, sino que él fue quien nos eligió a nosotros para regresar al banquillo en Costa Rica. Esperamos alcanzar nuestras metas”, destacó Buitrago.

El equipo, que inició entrenamientos el 10 de febrero, contará con los refuerzos de David Shedden y Carlos Pereira, quienes se unen a figuras como Mario Herrera, designado como el Mejor Jugador de la temporada 2025 de la Liga Superior de Baloncesto, así como Fabián Segura, Steven McDonald y Mario González.

