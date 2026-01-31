Heredia tendrá nuevo equipo en una Primera División

Fabián Segura es uno de los jugadores del equipo SEMEDES-Liceo de Heredia, que competirá en la Liga Superior de Baloncesto en la temporada 2026.

La provincia de Heredia tendrá un nuevo equipo en la Primera División para la temporada 2026.

La Federación Costarricense de Baloncesto (Fecoba) y la Liga Superior de Baloncesto (LSB) informaron que Heredia volverá a tener representación en la máxima categoría del baloncesto nacional, cuya competencia iniciará a finales de marzo.

El equipo llevará el nombre de SEMEDES-Liceo de Heredia y disputará sus partidos como local en el gimnasio del Liceo de Heredia, según destacó el encargado de comunicaciones del club, Ignacio Montero.

“Estamos muy contentos con este nuevo proyecto y con que la provincia de Heredia vuelva a tener baloncesto masculino de Primera División. Queremos llegar a ser protagonistas, por lo que tendremos un equipo competitivo, con jugadores de experiencia y seleccionados nacionales”, explicó Montero.

Actualmente, el equipo cuenta con figuras como Mario Herrera, designado como el Mejor Jugador de la temporada 2025 de la Liga Superior de Baloncesto mientras militaba con Escazú, además de Fabián Segura, Steven McDonald y Mario González.

“El quinteto SEMEDES-Liceo de Heredia llevará el sobrenombre de ‘Los Vikings’, y buscará brindar un valor agregado al público y ofrecer una experiencia diferente, con activaciones de patrocinadores, dinámicas digitales y toda una producción que acompañará el espectáculo deportivo”, agregó Montero.

El ambicioso proyecto también busca devolverle la pasión por el baloncesto a los heredianos, luego de que el equipo de Barva dejara de competir en la máxima categoría desde 2019, situación que había dejado un gran vacío entre los aficionados a este deporte.

“Estamos seguros de que el equipo SEMEDES-Liceo de Heredia dará de qué hablar en los próximos meses. Estamos muy ilusionados y esperamos que los heredianos puedan acompañarnos en cada uno de los partidos en casa, ya que también estarán contribuyendo con el centro educativo”, añadió Montero.

Se espera que esta semana se dé a conocer el nombre del entrenador del equipo, así como la incorporación de tres jugadores más, entre ellos dos extranjeros.

El equipo SEMEDES-Liceo de Heredia, tomará el jugar de la escuadra de Pelicans de Puntarenas, que la semana anterior informó en sus redes sociales que no tomará parte en el campeonato nacional de la Primera División para a temporada 2026.

Los porteños tenían tres años de competir en la máxima categoría del basket nacional, ganando incluso un campeonato nacional. Su dirigencia aseguró que realizarán una pausa y esperan volver para la temporada 2027.