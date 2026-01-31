Puro Deporte

Heredia tendrá nuevo equipo en una Primera División

El ambicioso proyecto espera darle a los aficionados heredianos una nueva experiencia deportiva

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Fabián Segura SEMEDES-Liceo de Heredia Baloncesto 31 de enero del 2026 www.chilasportsphoto.com
Fabián Segura es uno de los jugadores del equipo SEMEDES-Liceo de Heredia, que competirá en la Liga Superior de Baloncesto en la temporada 2026. (José Méndez/Chila Sports Photo/www.chilasportsphoto.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SEMEDES Liceo de HerediaFabián SeguraLiga Superior de Baloncesto
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.