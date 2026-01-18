Puro Deporte

Limón es una fiesta al coronarse tricampeón del baloncesto masculino de Juegos Nacionales

En un abarrotado Gimnasio Eddy Bermúdez, Limón se dejó la presea de oro, mientras en femenino el campeón es Liberia

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Limón Campeón del baloncesto masculino 17 de enero del 2026 Cortesia: Icoder
Limón se coronó campeón del baloncesto masculino de los Juegos Nacionales Limón 2026, en forma invicra. (La Nación/Cortesia: Icoder)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Nacionales Limon 2026Limón campeón del baloncesto masculinoLiberia campeón del baloncesto femenino
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.