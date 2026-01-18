Limón es una fiesta al coronarse tricampeón del baloncesto masculino de Juegos Nacionales

Limón se coronó campeón del baloncesto masculino de los Juegos Nacionales Limón 2026, en forma invicra.

En casa, ante su gente y con su inconfundible sabor, el quinteto de Limón se coronó tricampeón de los Juegos Nacionales Limón 2026 en el baloncesto masculino, tras derrotar al aguerrido equipo de Esparza por 68-46.

Con la guía de Keismer Foster en la cancha, los caribeños consumaron su dominio absoluto en el baloncesto varonil, respaldados por un abarrotado Gimnasio Eddy Bermúdez, que lució en todo su esplendor.

Los limonenses, campeones en las justas de Alajuela 2023 y Guanacaste 2024, sumaron un galardón más a su espectacular historia para confirmarse como uno de los más importantes semilleros del baloncesto costarricense.

Por su parte, la representación de Esparza se quedó con una valiosa medalla de plata, en la primera ocasión en que accede a una final del baloncesto de los Juegos Nacionales.

La presea de bronce correspondió a Cartago, que derrotó a Escazú 62-58 en el partido por el tercer lugar.

Liberia dominó el femenino

Liberia logró su primer cetro en el baloncesto femenino al vencer a un combativo Palmares por 51-48, este sábado en el gimnasio de la UCR de Limón.

Luego de irse al descanso con ventaja de 29-22, las liberianas, guiadas por su figura María Alejandra Montero, supieron controlar el ímpetu palmareño en el segundo tiempo hasta consumar la victoria final por 51-48, lo que desató una fiesta por todo lo alto en la escuadra pampera.

Palmares, en su quinta final de Juegos Nacionales, acumuló su cuarta presea de plata y se quedó en el intento de sumar un nuevo oro al conseguido en las justas de San José 1985, es decir, hace 41 años.

La medalla de bronce en el baloncesto femenino de los Juegos Nacionales Provincia de Limón 2026 quedó en manos de Limón, que se impuso a San Carlos por 47-40 en el partido por el tercer lugar.