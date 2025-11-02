Puro Deporte

Vea el divertido encuentro entre la periodista Gabriela Jiménez y la mascota del Cartaginés: hasta ‘perreo’ hubo

Gabriela Jiménez, periodista de canal 7, y el manigordo del Cartaginés protagonizaron un divertido momento

Por Juan Diego Villarreal
La periodista Gabriela Jiménez, durante su encuentro con Max, el manigordo del Cartaginés.
La periodista Gabriela Jiménez, durante su encuentro con Max, el manigordo del Cartaginés. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

