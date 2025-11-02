Vea el divertido encuentro entre la periodista Gabriela Jiménez y la mascota del Cartaginés: hasta ‘perreo’ hubo

La periodista Gabriela Jiménez, durante su encuentro con Max, el manigordo del Cartaginés.

La periodista Gabriela Jiménez protagonizó un divertido momento junto a la mascota del Cartaginés, antes del partido ante San Carlos.

Brumosos y norteños se enfrentan este domingo 2 de noviembre a partir de las 11 a. m. en el estadio Fello Meza. Gaby, como se le conoce, forma parte del equipo de canal 7 que transmite este compromiso.

Como es normal, en los minutos previos hay entrevistas y comentarios sobre alineaciones, el estado de la cancha, etc.

Hasta ahí todo rutinario. Pero de repente apareció Max, la botarga o mascota del Cartaginés, para acercarse a Gaby... y todo se salió de control.

LEA MÁS: Presidente de la Comisión de Arbitraje pierde la paciencia con Jafet Soto: ‘Esto tiene que parar’

La periodista, conocida por su gran carisma, se apuntó al vacilón mientras Max hacía de las suyas “perreando” al ritmo de una contagiante música.

Después de todo, el manigordo brumoso está muy contento luego de que esta semana el equipo de la Vieja Metrópoli amarrara una histórica clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf.

La periodista Gabriela Jiménez, durante su encuentro con Max, el manigordo del Cartaginés en el estadio Fello Meza. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Todo terminó con un tierno beso entre ambos, mientras los aficionados en la gradería de sombra registraban la escena con sus celulares.

Puede observar aquí la interacción, que de inmediato se convierte en uno de los grandes momentos de la jornada 15 del Apertura 2025.