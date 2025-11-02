Puro Deporte

En el Cartaginés vuelve a la titularidad el jugador que todos querían ver

El Cartaginés disputa un compromiso clave, ante San Carlos, en su lucha por clasificarse a las semifinales

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Andrés Carevic ensayó en el 'Chelato' Uclés parte de lo que piensa hacer con Cartaginés ante Olimpia.
Andrés Carevic y el Cartaginés están en la pelea por un boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2025. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésSan CarlosTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.