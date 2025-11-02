En el Cartaginés vuelve a la titularidad el jugador que todos querían ver

Andrés Carevic y el Cartaginés están en la pelea por un boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2025.

En el Club Sport Cartaginés hay buenas noticias tras conocerse la alineación estelar para enfrentar a San Carlos, este domingo 2 de noviembre a partir de las 11 a. m., en el estadio Rafael “Fello” Meza de Cartago.

Aunque estuvo en el banquillo en los partidos ante Motagua de Honduras, por el repechaje de la Copa Centroamericana, el técnico Andrés Carevic alineó como titular al volante Christopher Núñez, después de más de dos meses fuera, tras superar una lesión.

Los brumosos saldrán al campo de juego con Kevin Briceño, Diego Mesén, Everardo Rubio, Suhander Zúñiga, Carlos Barahona, Luis Flores, Claudio Montero, José Rodríguez, Geancarlo Castro, Christopher Núñez y Marco Ureña.

En el banquillo de suplentes quedaron Darien Hidalgo, Marcelo Pereira, Justin Carrillo, Diego González, Douglas López, José Mora, Bernald Alfaro, Darriel Castrillo, Jesús Batiz y Mauro Quiroga.

Los blanquiazules tienen cuatro partidos sin ganar, por lo que la victoria es urgente, más aún tras el triunfo de Pérez Zeledón 1-2 ante Puntarenas FC este sábado, resultado que los igualó en 20 puntos, aunque los de la Vieja Metrópoli se mantienen cuartos por diferencia de gol.