Presidente de la Comisión de Arbitraje pierde la paciencia con Jafet Soto: ‘Esto tiene que parar’

El presidente de la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol, Enrique Osses, reaccionó fuertemente a las críticas de Jafet Soto.

El presidente de la Comisión de Arbitraje, el chileno Enrique Osses, aseguró no estar dispuesto a soportar las críticas del presidente y entrenador del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina.

Jafet, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) y, por tanto, uno de sus superiores jerárquicos, manifestó en sus últimas conferencias de prensa un fuerte descontento con la labor arbitral en los partidos del Team.

“Creo que estamos pagando el mes que (Enrique) Osses se fue al Mundial Sub-20 de Chile, y eso debemos verlo en el Comité Ejecutivo, indudablemente. Vamos a meter un poquito de presión al señor Osses. Él podrá decir: ‘¿Quién es Jafet?’ Aquí sí soy alguien. Vamos a ver el tema de la presión; ya lo hablé con el presidente de la Federación”, dijo Soto tras el juego ante Cartaginés.

En declaraciones a los medios de comunicación, este domingo en la zona mixta del estadio Rafael Fello Meza, antes del encuentro entre Cartaginés y San Carlos, el chileno habló con contundencia.

“Es una injusticia y esto tiene que parar. Estoy sorprendido porque se dan felicitaciones de forma privada, pero de forma pública se amenaza, se critica, y yo no estoy acostumbrado a eso. Lo vamos a hablar con el presidente (Osael Maroto), porque la verdad no estoy conforme con esta situación”, aseguró Osses.

El presidente de los árbitros fue más allá y añadió.

“Las críticas se tienen que hacer donde corresponda, por lo que vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Ha habido amenazas de que en algún momento ya no voy a estar más acá, y eso no me parece correcto. Si amenazas al presidente de la Comisión de Arbitraje, estás amenazando al presidente de la Federación (Osael Maroto) y, fundamentalmente, a los árbitros. No me parece justo ni correcto”, concluyó Osses.