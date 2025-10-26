Jafet Soto manda una seria advertencia al presidente de la Comisión de Arbitraje

Jafet Soto, presidente del Herediano, aseguró que Enrique Osses, jerarca de la Comisión de arbitraje, necesita más "presión".

El entrenador y presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, aseguró que no le temblará la mano para presionar al presidente de la Comisión de Arbitraje en el cierre del Torneo Apertura 2025.

Tras la victoria 2-1 frente al Cartaginés, que mantiene a los florenses con opciones de clasificar a las semifinales, Soto arremetió contra el árbitro Benjamín Pineda y el presidente de la Comisión de Arbitraje, el chileno Enrique Osses.

“Solo a nosotros nos sacaron tarjetas; a Cartaginés no le sacaron una sola (aunque Claudio Montero fue amonestado). En situaciones idénticas y jugadas muy similares, nos mostraron amarillas únicamente a nosotros”, expresó Soto en conferencia de prensa tras la finalización del compromiso.

El timonel florense también lanzó una advertencia directa al presidente de la Comisión de Arbitraje.

“Creo que estamos pagando el mes que (Enrique) Osses se fue al Mundial Sub-20 de Chile, y eso debemos verlo en el Comité Ejecutivo, indudablemente. No tengo reparo en decirlo. El gol que nos mete la Liga de penal (1-3) no viene de un tiro de esquina —la acción que lo antecede—, era un saque de puerta, y al señor se lo dicen en el VAR. Creo que otra vez tenemos que pedir los audios del VAR”, agregó.

Soto continuó su intervención y arremetió contra el chileno Osses.

“Él viene acomodándose después de regresar del Mundial. Yo estoy presionado, así que creo que ahora el señor Osses necesita un poquito de presión; hay que salir de la comodidad del VAR. Vamos a tener presión”, enfatizó el jerarca.

Incluso, el dirigente rojiamarillo recalcó que ya había conversado con el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, para dejar las cosas claras.

“Vamos a meter un poquito de presión al señor Osses. Él podrá decir: ‘¿Quién es Jafet?’ Aquí sí soy alguien. Vamos a ver el tema de la presión; ya lo hablé con el presidente de la Federación, porque con Marianela Araya, Pablo Camacho y Keylor Herrera el Herediano no gana”, afirmó Soto.

Finalmente, el presidente de Fuerza Herediana concluyó: “Tenemos que pellizcarnos; hay cosas que no me están gustando. Quiero mejorar el fútbol desde donde estoy ahora o desde donde esté más adelante”.