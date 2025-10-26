Fútbol

Jafet Soto manda una seria advertencia al presidente de la Comisión de Arbitraje

El presidente del Herediano, Jafet Soto, arremetió contra el jerarca de la Comisión de Arbitraje, tras vencer al Cartaginés

Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs Cartaginés
Jafet Soto, presidente del Herediano, aseguró que Enrique Osses, jerarca de la Comisión de arbitraje, necesita más "presión". (Mayela López/Mayela López)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

