Vea aquí la inauguración de los Juegos Olímpicos (disponible para Latinoamérica)

Camille Cerutti, de Francia, participa en el segundo entrenamiento oficial de la prueba de descenso femenino, de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán y Cortina 2026, en el Centro de Esquí Alpino de Tofane, en Cortina d’Ampezzo.

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán y Cortina se percibe como una ceremonia imperdible este viernes 6 de febrero, a partir de la 1 p. m. (hora de Costa Rica; 7 p. m. GMT).

Habrá dos pebeteros, Mariah Carey cantará en italiano y se apuesta a la innovación, con varios puntos distantes geográficamente siendo parte del espectáculo de manera simultánea.

¿Dónde puedo ver la inauguración? Los Juegos de Invierno 2026 se podrán ver en Costa Rica y otros 16 países de Latinoamérica a través de Claro Sports.

“La cobertura, del 4 al 22 de febrero, incluirá más de 400 horas de producción, con acceso a más de 180 eventos y la posibilidad de seguir hasta cinco competencias en simultáneo, ofreciendo una experiencia integral y continua para los aficionados al deporte olímpico”, indica un boletín de Claro Sports.

La transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán y Cortina 2026 estará disponible a través de la multiplataforma de Claro Sports, que incluye:

- Televisión por cable.

- Claro video y Amazon Prime.

- Plataformas digitales, incluyendo YouTube en el canal oficial Claro Sports.

- Sitio web oficial: clarosports.com.

-Smart TV, mediante ecosistemas como Apple TV, Android TV, Samsung Smart TV, Roku y LG Smart TV.

La llama olímpica

En las últimas horas, la llama olímpica de los Juegos de Invierno 2026 terminó su viaje de semanas por Italia y llegó a Milán, en la víspera de la ceremonia de apertura del evento.

Después de recorrer 12.000 kilómetros, la antorcha era portada por la bailarina Nicoletta Manni cuando, entre aclamaciones, entró en la plaza del Duomo (Catedral) de Milán, después de recorrer una ruta por la ciudad en las horas precedentes.

Un millar de espectadores festejaban en ese céntrico y turístico punto de la capital económica de Italia, en medio de un importante dispositivo policial.

La llama llegó con un retraso de una hora y cuarto sobre el horario anunciado, y lo hizo bajo una lluvia fina que ya había complicado el miércoles el ensayo general de la ceremonia en el estadio de San Siro.

El retraso “se debió al entusiasmo y al número de personas presentes, que ralentizaron el recorrido”.

Manifestantes propalestinos desplegaron banderas a una treintena de metros de los portadores de la antorcha, después de que unas horas antes activistas de Greenpeace protestaran en esa misma plaza contra uno de los patrocinadores de estos Juegos Olímpicos, la empresa energética italiana Eni.

La llama proseguirá este viernes un periplo por las calles de Milán, donde pasará por el castillo de los Sforza y por el estadio de San Siro, antes de pasar a encender el pebetero bajo el Arco de la Paz, uno de los monumentos de la ciudad.

Alysa Liu, de Estados Unidos, compite en el programa corto individual femenino de patinaje artístico por equipos durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milán y Cortina 2026, en el Milano Ice Skating Arena, en Milán. (ANTONIN THUILLIER/AFP)

En estos Juegos Olímpicos “en versión extendida”, con siete sedes repartidas en un amplio territorio por el norte de Italia, habrá un segundo pebetero en el centro de Cortina d’Ampezzo, a 400 kilómetros de Milán.

JD Vance y estrellas de la música

Entre las personalidades esperadas en Milán e invitadas por el país gobernado por Giorgia Meloni para esta ceremonia destacan el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, dos de los principales colaboradores del presidente Donald Trump.

La lista de actuaciones musicales cuenta a su vez con grandes nombres para un show que alternará figuras italianas como Laura Pausini, Andrea Bocelli, Cecilia Bartoli o el rapero Ghali con estrellas venidas de otros países como el pianista chino Lang Lang y la cantante estadounidense Mariah Carey.

“Va a encantar a todos. Cantará una bellísima canción en italiano”, había avanzado el responsable de diseñar el espectáculo, Marco Balich.

En las redes sociales se difundieron ya imágenes de su ensayo interpretando en San Siro el clásico “Nel Blu Dipinto Di Blu” de Domenico Modugno, popularmente conocido como “Volare” y ganador del Festival de Sanremo en 1958.

Huyendo de las polémicas

El pasado mes, Balich ya avanzó los principios que inspiran su dirección artística para este evento: celebrar la belleza y la “fantasía” de Italia, así como “la armonía de culturas, religiones y pueblos, algo que es más necesario que nunca”.

A sus 63 años, Balich se ha especializado en la dirección creativa de eventos y ha trabajado en numerosas ceremonias olímpicas de lo que va de siglo, dejando huella especialmente en las de Turín 2006 (invierno) y Rio 2016 (verano).

La ceremonia de París 2024, concebida por el director artístico Thomas Jolly, como muestra de una Francia inclusiva, generó controversia, especialmente por uno de los cuadros, interpretado por drag-queens y criticado por distintas autoridades religiosas y políticas conservadoras al interpretarlo como una referencia a la Última Cena de Jesucristo.

“Una ceremonia así es una plataforma única para transmitir buenos mensajes, no mensajes que dividan”, dijo Balich al respecto.

“Algunos países prefieren transmitir mensajes diferentes. Yo intento celebrar los valores de la humanidad. Veo el vaso medio lleno, soy optimista por naturaleza”, apuntó.