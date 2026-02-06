Puro Deporte

Vea aquí la inauguración de los Juegos Olímpicos (disponible para Latinoamérica)

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 será este viernes y se percibe como una ceremonia imperdible

Por Fanny Tayver Marín, Juan Diego Villarreal, y AFP
Camille Cerutti, de Francia, participa en el segundo entrenamiento oficial de la prueba de descenso femenino, de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán y Cortina 2026, en el Centro de Esquí Alpino de Tofane, en Cortina d’Ampezzo.
Camille Cerutti, de Francia, participa en el segundo entrenamiento oficial de la prueba de descenso femenino, de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán y Cortina 2026, en el Centro de Esquí Alpino de Tofane, en Cortina d’Ampezzo. (FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

