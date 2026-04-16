Varios fotógrafos heridos durante celebración de un gol del Bayern ante el Real Madrid

Michael Olise celebra con sus compañeros el gol de la victoria del Bayern Múnich ante el Real Madrid, en el cual resultados heridos algunos fotógrafos.

Múnich, Alemania. Varios fotógrafos resultaron heridos, y uno de ellos perdió incluso el conocimiento unos minutos, el miércoles durante la celebración del gol de la victoria del Bayern Múnich contra el Real Madrid (4-3) en el partido de vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones.

Tras su victoria en la ida en Madrid hace una semana, el Bayern fue por detrás en el marcador en tres ocasiones el miércoles ante el Real antes de sellar la clasificación con los goles de Luis Díaz y Michael Olise.

Después del gol del extremo francés, varios aficionados saltaron las vallas de su grada y fueron a celebrar la victoria a una parte del estadio que les está prohibida, aplastando a los fotógrafos contra los paneles luminosos de publicidad mientras iban al encuentro de algunos jugadores al otro lado.

El fotógrafo de Reuters, Kai Pfaffenbach, publicó en su cuenta de Instagram el protocolo de atención que le prestó la Cruz Roja, en el que uno de ellos perdió el conocimiento.

“Para quienes preguntan, estoy bien. Algunos hematomas, pero ninguna fractura ni lesión cerebral”, escribió, publicando una serie de imágenes en las que se ve llegar a los jugadores y formarse el tumulto.

“Pero una pregunta: ¿cómo pudo ocurrir esto?”, añadió.

En otras fotos, desde otro ángulo, se ve a los fotógrafos atrapados entre los jugadores que acudieron a celebrar la clasificación, los aficionados y los paneles publicitarios.

El Bayern se puso en contacto muy rápidamente con los fotógrafos heridos, así como con los aficionados, que se disculparon por el incidente.

“Lamentamos las lesiones sufridas por los representantes de los medios de comunicación en el marco del partido Bayern-Real Madrid”, declaró a la AFP el Club Nr.12, uno de los principales grupos de aficionados muniqueses.

“Según la información de tenemos, ya se ha producido un intercambio al respecto entre el Bayern y al menos algunos de los aficionados afectados, durante el cual estos expresaron su profundo pesar por estas lesiones involuntarias y presentaron sus disculpas”, añadió el Club Nr.12.