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Varios fotógrafos heridos durante celebración de un gol del Bayern ante el Real Madrid

Aficionados del Bayern Múnich saltaron las vallas tras el gol decisivo ante el Real Madrid y algunos fotógrafos se vieron afectados

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Por AFP
Michael Olise celebra con sus compañeros el gol de la victoria del Bayern Múnich ante el Real Madrid, en el cual resultados heridos algunos fotógrafos.
Michael Olise celebra con sus compañeros el gol de la victoria del Bayern Múnich ante el Real Madrid, en el cual resultados heridos algunos fotógrafos. (KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP)







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