Puro Deporte

El Bayern Múnich elimina al Real Madrid en un partido épico y pasa a semifinales de Champions

El Real Madrid llegó a empatar la serie hasta tres veces, pero el Bayern remontó y se dejó el boleto a semifinales de la Champions

EscucharEscuchar
Por AFP
El arquero del Real Madrid Andriy Lunin no le pudo llegar a este disparo de Luis Díaz que se convirtió en el tercer gol del Bayern Múnich en el partido disputado por la Champions.
El arquero del Real Madrid Andriy Lunin no le pudo llegar a este disparo de Luis Díaz que se convirtió en el tercer gol del Bayern Múnich en el partido por la Champions. (KARL-JOSEF HILDENBRAND/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.