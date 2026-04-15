El Bayern Múnich elimina al Real Madrid en un partido épico y pasa a semifinales de Champions

El arquero del Real Madrid Andriy Lunin no le pudo llegar a este disparo de Luis Díaz que se convirtió en el tercer gol del Bayern Múnich en el partido por la Champions.

Múnich, Alemania. El Bayern Munich avanzó a semifinales de la Champions este miércoles tras ganar 4-3 en una épica vuelta de cuartos al Real Madrid, que soñó con la remontada y el pase hasta casi el último minuto.

Los goles finales de Luis Díaz (89′) y Olise (90+4′) acabaron con las esperanzas de los blancos, que se habían adelantado hasta en tres ocasiones con un doblete de Arda Güler (1′, 29′) y un gol de Kylian Mbappé (42′).

Aleksandar Pavlovic (6′) y Harry Kane (38′) fueron los autores de los otros tantos del Bayern, que ya se había impuesto 2-1 en la ida en Madrid.

El Bayern se medirá en semifinales al PSG, que la víspera había eliminado al Liverpool.

El Real Madrid, que vio muy cerca otra de sus grandes remontadas en un complicado Allianz Arena, volvió a quedar apeado en cuartos de final por segundo año consecutivo.

Fuera de la Copa del Rey y con la Liga prácticamente imposible, la Champions era el último clavo ardiendo al que se aferraba el equipo blanco para no acabar una nueva temporada en blanco.

En la otra serie que se definió este miércoles, mucho más predecible, el Arsenal amarró su boleto con un 0-0 en casa ante el Sporting de Lisboa, con lo cual hizo valer el 1-0 de la ida en Portugal.