Puro Deporte

Un PSG en modo campeón y un Atlético superviviente llegan a semifinales de Champions

Ya están los dos primeros semifinalistas de la Champions, con un PSG muy superior en su serie y un Atlético que logró sobrevivir ante el Barcelona

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Por AFP
Fermín López, del Barcelona, se llevó este golpe en un choque con el guardemeta del Atlético de Madrid, Juan Musso, durante el duelo por la Champions League.
Fermín López, del Barcelona, se llevó un fuerte golpe en la cara en este choque con el guardemeta del Atlético de Madrid, Juan Musso, durante el duelo por la Champions League. (JAVIER SORIANO/AFP)







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