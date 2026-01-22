Puro Deporte

Uno de los equipos históricos de Perú separa a tres jugadores por denuncia de abuso sexual a joven argentina

Los tres jugadores acusados no se podrán entrenar con histórico equipo peruano; aficionados protestaron de inmediato en su contra

Por AFP
Carlos Zambrano, defensa del Alianza Lima, aquí durante un partido de la Copa Libertadores. El jugador enfrenta acusaciones de abuso sexual junto a dos compañeros.
Carlos Zambrano, defensa del Alianza Lima, aquí durante un partido de la Copa Libertadores. El jugador enfrenta acusaciones de abuso sexual junto a dos compañeros. (ERNESTO BENAVIDES/AFP)







