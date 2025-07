Unafut cambia calendario del Torneo de Apertura 2025 solo unas horas después de presentarlo: ¿Qué pasó y cómo queda?

El Torneo de Apertura 2025 tiene un nuevo calendario. La Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) informó que luego de la presentación, se efectuó un análisis del documento y detectaron que había algunos problemas.

Así que tomaron la decisión de realizar ajustes en los juegos y fechas del torneo que aunque tiene el 27 de julio como fecha de arranque, en realidad empezará el 24, ahora con Guadalupe como local ante Herediano.

“Esta decisión se tomó luego de que se identificó un desajuste en la ida y vuelta de la fase regular, lo cual provocó una falta de equidad deportiva. De esta manera, la organización hizo los ajustes correspondientes con el objetivo de fortalecer la competencia entre los clubes y procurando la mínima afectación en el calendario”, informó la Unafut a través de su oficina de comunicación.

Además, detalló que para el cumplimiento de este parámetro de equidad deportiva, estos fueron los cambios implementados:

13 partidos cambian la localía vs. el calendario presentado. (14,44%).

25 partidos cambian totalmente vs. el calendario presentado (27,78%).

52 partidos se mantienen vs. el calendario presentado (57,78%).

“La organización trabajó con la empresa proveedora para garantizar la imparcialidad de los cambios y el mejor ajuste con la menor cantidad de ajustes requeridos”, recalcó la Unafut.

¿Cómo queda la primera fecha del Torneo de Apertura 2025? Estos son los juegos de arranque: Guadalupe vs. Herediano, Liberia vs. Cartaginés, Pérez Zeledón vs. Saprissa, Puntarenas vs. San Carlos y Sporting vs. Alajuelense.

El primer clásico entre Saprissa y la Liga se mantiene para la jornada 6, el sábado 30 de agosto, en Tibás.

El primer clásico del Apertura 2025 entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense no varió de fecha ni de sede. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

