Torneo de Apertura 2025 ya tiene calendario: Vea cuándo juega su equipo favorito, el archirrival y los demás

¿Extraña los partidos del campeonato nacional? La pelota volverá a rodar pronto en los estadios de la Primera División y ya hay calendario, con la intención de que las fechas establecidas se respeten al máximo.

Hace una semana, en la Asamblea de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) se acordó que para la temporada 2025-2026 se mantiene el mismo formato con el que se han venido jugando los torneos cortos, solo que esta vez será con diez equipos.

Este jueves 3 de julio se dio a conocer que el dedicado del Torneo de Apertura 2025 será Hernán Morales. Asimismo, se reveló el calendario del próximo campeonato.

El banderazo de salida se dará el 24 de julio, con el partido entre Herediano como bicampeón nacional y el nuevo inquilino de la máxima categoría, Guadalupe.

Los demás partidos de la primera jornada se disputarán entre el 26 y el 27 de julio, con estos juegos: Cartaginés vs. Liberia, Alajuelense vs. Sporting, Pérez Zeledón vs. Saprissa y Puntarenas vs. San Carlos.

La atención siempre se enfoca en los partidos clase A, como se denominan los duelos entre los equipos tradicionales, más los encuentros de instancias decisivas.

¿Cuándo y dónde será el primer clásico nacional del Torneo de Apertura 2025? El sábado 30 de agosto, en la jornada 6, el Deportivo Saprissa recibirá a Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Ricardo Saprissa.

Mientras que el clásico en el Estadio Alejandro Morera Soto se efectuará en la jornada 13, el 19 de octubre.

Entre los aspectos generales, la fase regular constará de 90 partidos, y será seguida por dos jornadas de semifinales, en las que el primer lugar enfrentará al cuarto, y el segundo al tercero.

La final también se disputará a dos juegos, y en caso de que el equipo ganador de esta no haya sido el líder de la fase regular, se jugará una gran final a doble partido, alcanzando un total de 98 encuentros en el torneo.

En caso de que haya gran final, el campeón se coronará el 21 de diciembre. Si esa instancia no fuese necesaria, el torneo se acabaría el 14 de diciembre.

Para las instancias finales, de una vez quedó fijo que los partidos si se programan sábado serán a las 8 p. m. y si son domingos, la hora de arranque se pactó para las 4 p. m.

El calendario del Torneo de Apertura 2025