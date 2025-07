‘¿Qué hice yo para merecer esto?’: Hernán Morales jamás creyó que el fútbol le daría tremenda sorpresa

A Hernán Morales Martínez se le entrecortó la voz al percatarse de que no estaba soñando. Con sus familiares en primera fila como como testigos de honor, un salón abarrotado con prensa deportiva le aplaudía cuando se dio a conocer que fue designado como el dedicado del Torneo de Apertura 2025.

Lo primero que se le vino a la mente hace dos semanas cuando le dieron la noticia fue preguntarse: “¿Y por qué yo? ¿Qué hice yo para merecer esto?”.

Con este video Unafut rindió homenaje a Hernán Morales

Con la sencillez y la humildad que lo caracteriza, Hernán Morales confiesa que jamás pensó que algún día le dedicarían un torneo del fútbol nacional.

Es más, los días pasan y aún no encuentra la respuesta a esa pregunta que retumba en su mente. Insiste en que mucha gente ha dado un aporte muy grande al fútbol nacional, tanto en la cancha, como en la parte administrativa y organización, con recorrido y trascendencia.

“Esto para mí primero fue una gran sorpresa, segundo pues un honor. He estado dándole muchas vueltas de qué fue lo que analizaron para que me nombraran a mí. Habiendo tantas otras figuras que pudieran estar con esos méritos, pero al final de cuentas pues me siento muy agradecido y de verdad que muy honrado”, manifestó Hernán Morales.

Él tuvo una carrera exitosa como futbolista del Deportivo Saprissa y del Club Sport Cartaginés; entre risas dice que su faceta como entrenador mejor ni la menciona, porque él mismo la cataloga como un rotundo fracaso, y luego se abrió espacio como comentarista deportivo.

Hernán Morales estuvo más de una hora rodeado de periodistas, atendiendo múltiples consultas, tras su designación como el dedicado del próximo campeonato nacional. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“La época de futbolista fue muy especial. Me tocó jugar en un equipo grande de este país, Saprissa. Logramos encadenar seis campeonatos seguidos, seis campeonatos de los largos, que era más complicado.

”Y fue una generación de futbolistas que, aparte de calidad, era gente muy humilde, que le gustaba esforzarse y dar lo máximo siempre en la cancha", relató.

¿Cómo le gustaría que sea el campeonato dedicado a Hernán Morales? Esa pregunta lo puso a pensar por un momento y dijo que espera que le sigan dando la oportunidad de comentar, porque hay menos partidos en esta oportunidad, con dos equipos menos (Guanacasteca y Santos).

“Nosotros tenemos una buena competencia en el canal. Hay más comentaristas, somos tres. Ahí tenemos a Everardo Herrera que ha estado comentando y a Mónica Malavassi, que lo hace muy bien”, citó.

Le agrada que este torneo que se avecina y que será dedicado a él, tendrá muchos rostros jóvenes. Para él, lo que el fútbol nacional requiere es que verdaderamente todos esos muchachos con calidad y condiciones, se consoliden.

“Porque hacer un partido bueno lo hace usted un día, pero hacer un campeonato bueno y tener regularidad y consolidarse es la parte difícil para todos ellos. Es un reto”, indicó.

Para eso, deseó que ojalá esos rostros nuevos que estarán dentro del terreno de juego cuenten con el respaldo de compañeros como los que tuvo él en algún momento, que lo aconsejaban.

“Y te decían, haga esto, no haga esto. Mejor preocúpese por estas otras cosas. Te estoy hablando de hace tiempo. Y ahora todavía ese tipo de compañeros existen, que no son egoístas, que quieren que también usted surja. Es apoyarse en los hombres de experiencia. Y ser humildes en el fútbol, eso es muy importante para lograr crecer”, apuntó.

En las transmisiones, trata de ser él y que sus comentarios vayan de la mano con lo que ve. Sabe que algunas personas no estarán de acuerdo, otras dirán, ese es muy manudo, ese es muy morado, ese es anti esto, o lo otro.

“Y no es así. Yo trato de analizar lo que voy viendo en la cancha y lo que proyectan los equipos y los jugadores. Y no ser muy complicado, tampoco muy sofisticado a la hora de comentar”.

Hernán Morales estuvo acompañado por varios integrantes de su familia. Él es el dedicado del Torneo de Apertura 2025. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Pero al abrir el micrófono, los comentarios le salen con naturalidad y él insiste en que son lo más honestos posible. Lo que sí le costó fue guardar el secreto en estas dos semanas.

“Hasta la semana pasada se lo comenté a mis hermanos y a mi mamá. Y ayer o antier a mi esposa y a los hijos, para que vinieran”, destacó el hombre que dice que ha hecho muchas cosas que no se imaginó.

“En algún momento pensé como futbolista que qué bonito era ir a un Mundial de fútbol. Y no se dio. Cuando estaba comentando, pensé de repente un día vamos a un Mundial, y fui a dos y transmití. Bueno, todavía sigo transmitiendo...

”Pero la experiencia de ir a un Mundial es lo más grande que puede tener uno. Estar ahí, transmitir esos partidos y hacer de todo. Ir a buscar entrevistas, ir a los entrenamientos de las selecciones. Todo eso es algo muy emocionante, muy bonito. Ese es su sueño, un reto para culminar su carrera", manifestó.

Esta etapa actual la disfruta al máximo, pero también reconoce que no hay nada más lindo que jugar.

“Como comentarista ya tengo tamaño un rato, ¿verdad? No hubiera alcanzado este tiempo como futbolista, solo que como Keylor Navas, con 40 años y todavía puede jugar y todavía puede ser de primer nivel. No, no... Uno tiene que saber cuándo cerrar ciclos, en todo en la vida", apuntó.

Su reflexión es que hay etapas para todo y que puede dar fe de que cuando se va alcanzando cierta edad, es lógico que cualquiera sienta que todavía puede seguir y hacer muchas cosas.

“Tal vez no es medirte en la parte de física, de fortaleza, de correr, de caminar, más o menos, sino en la parte mental. Y yo creo que eso es fundamental. En la parte mental, mientras usted se sienta fuerte y la salud lo acompañe, usted puede seguir peleando. Y yo lo puedo decir”, recalcó.

En la Unafut consideraron que Hernán Morales ha hecho muchos méritos para dedicarle el próximo torneo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

¿Quién es Hernán Morales Martínez?

Hernán Morales Martínez nació el 27 de abril de 1951 y su primer contacto con la Primera División se presentó en 1971, cuando debutó con el Deportivo Saprissa ante Ramonense en el Estadio Guillermo Vargas Roldán. Estaba rodeado de figuras y tuvo un estreno soñado, marcando el gol del triunfo de su equipo.

“Desde entonces, Hernán Morales se convirtió en un estandarte de la institución morada, destacando por su destreza en el campo y su habilidad en el juego aéreo, siendo uno de los mejores cabeceadores del fútbol nacional”, describió la Unafut al destacar al dedicado del Torneo de Apertura 2025.

Fue campeón nacional con Saprissa en 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 y 1977 como parte de hexacampeonato morado, Campeón de Campeones en 1976 y la Fraternidad Centroamericana en 1972 y 1973.

Posteriormente su trayectoria lo llevó al Cartaginés. Ahí conquistó el título de Campeón de Campeones en 1979. Además, militó con el San José Earthquakes en los Estados Unidos.

Con la Selección Nacional participó en la Copa de Naciones de Concacaf de 1971 y disputó el eliminatorio rumbo a las Copas del Mundo de 1974 y 1978.

Pero posterior a su retiro, sería el comienzo hacia una nueva etapa que lo haría sobresalir aún más. En 1982 fue invitado a comentar un partido de la Copa Mundial de España, y con eso, su vida cambió para siempre.

A partir de esa experiencia, su voz y sus comentarios en los análisis se volvieron en sinónimo de transmisiones deportivas en Costa Rica, labor que desempeña desde hace más de 40 años.

Hernán Morales se convirtió en uno de los primeros exfutbolistas nacionales en incorporarse como comentaristas en medios de comunicación, destacando tanto en Canal 2 como en Repretel hasta la actualidad, con un estilo sobrio, respetuoso y elegante.