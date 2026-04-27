Una nueva lesión frena a Mbappé en la recta final de la temporada y cerca del Mundial 2026

Kylian Mbappé, aquí en un partido del Real Madrid ante el Betis el pasado 24 de abril, cuando sufrió la lesión.

Madrid, España. Kylian Mbappé sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, anunció el Real Madrid este lunes, pero si el final de temporada del delantero francés con el conjunto blanco está en duda, su presencia en el Mundial 2026 no parece verse amenazada.

¿Cuál es el diagnóstico?

El capitán de la selección francesa sufre una lesión en el “músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, que forma parte de los isquiotibiales y que se sitúa a lo largo del muslo, según el diagnóstico de los médicos madrileños hecho público este lunes.

No se trata de una lesión grave, pero es más seria de lo que se pensaba, ya que el Real Madrid había comunicado el viernes por la noche a la AFP que Mbappé sufría simplemente una “sobrecarga muscular en los isquiotibiales”, a la espera de exámenes complementarios.

El goleador madridista había solicitado el cambio en los últimos minutos del partido contra el Betis Sevilla el viernes en Liga (1-1).

¿Qué importancia tiene para el Real Madrid?

Según las primeras informaciones de la prensa española, Mbappé se perdería el próximo partido de Liga contra el Espanyol de Barcelona el domingo, y es duda para el Clásico del 10 de mayo ante el FC Barcelona.

Su equipo, en todo caso, no tiene apenas nada en juego para este tramo final del curso y se dirige hacia una segunda temporada seguida sin títulos.

Eliminado en la Liga de Campeones, en la Copa del Rey y derrotado por el Barça en la final de la Supercopa de España, el Real Madrid se ha quedado rezagado en la lucha por el título de Liga y se encuentra a once puntos de su rival catalán, que está a un paso de proclamarse campeón matemáticamente.

Para el jugador, su motivación para las cinco últimas fechas es la carrera por el “Pichichi”, el trofeo al máximo goleador liguero, cuya clasificación lidera con 24 goles, tres más que el delantero kosovar del Mallorca Vedat Muriqi.

¿Llegará a tiempo para el Mundial?

Su presencia a finales de mayo en la concentración de la selección francesa antes del Mundial de 2026, que comienza el 11 de junio y constituye el último objetivo de su temporada, no se ve comprometida.

Este nuevo contratiempo físico, después de una segunda mitad de temporada complicada por otra lesión en el tobillo izquierdo, podría llevar a Mbappé a no forzar su regreso a los terrenos de juego con el Real Madrid, y reservarse para llegar a la cita de Norteamérica en la mejor forma posible.

El delantero francés, campeón del mundo en 2018, ha dejado claro en varias ocasiones su ambición de conseguir la tercera estrella para los Bleus a mitad de año, afirmando que la mejor manera de lograrlo era “disputar todos los partidos”.

Su descanso en los últimos encuentros de Liga reavivaría así el debate sobre una supuesta preferencia del delantero francés por su selección en detrimento de su club, cuando a principios de temporada se le había reprochado precisamente lo contrario.

La gestión de su lesión en la rodilla izquierda había alimentado la polémica durante el último parón de selecciones, obligando a Mbappé a negar un error de diagnóstico por parte de los médicos del Real Madrid.