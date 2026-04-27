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Una nueva lesión frena a Mbappé en la recta final de la temporada y cerca del Mundial 2026

Los problemas musculares de Kylian Mbappé generan inquietud en el Real Madrid y la Selección de Francia antes del Mundial 2026

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Por AFP
Kylian Mbappé, aquí en un partido del Real Madrid ante Sevilla el 24 de abril, cuando sufrió una lesión.
Kylian Mbappé, aquí en un partido del Real Madrid ante el Betis el pasado 24 de abril, cuando sufrió la lesión. (JOSE LUIS CONTRERAS/NurPhoto via AFP)







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