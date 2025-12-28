Una manzana, un olvido y un abrazo campeón: la historia más humana de Óscar ‘Macho’ Ramírez

Andrés Ramírez es ese niño que veía a su papá ganar campeonatos como técnico con Liga Deportiva Alajuelense.

Óscar “Macho” Ramírez y su hijo Andrés son tan compinches que durante mucho tiempo se guardaron una anécdota, que se hizo pública días antes de que padre e hijo lloraran abrazados al conquistar el campeonato nacional con Liga Deportiva Alajuelense.

El fútbol, ese deporte que devora horas, pensamientos y, a veces, hasta la memoria más elemental, casi le juega una mala pasada al hombre de la calma inagotable.

Hoy, bajo el calor de un nuevo trofeo en las vitrinas de la Liga Deportiva Alajuelense, la imagen de Óscar Ramírez y su hijo Andrés celebrando juntos es el retrato de un éxito familiar.

Sin embargo, hubo un tiempo en que el “Macho”, consumido en pizarras y tácticas, cometió el descuido más humano y divertido de su carrera, al dejar a su hijo olvidado en el entrenamiento.

La historia, que hoy resurge entre risas, se remonta a aquellos días donde la concentración de Óscar Ramírez era una muralla infranqueable.

Andrés, quien hoy es una mano derecha estratégica como analista de video, era entonces solo un niño que veía en su papá a un héroe invencible.

“Yo de pega siempre iba con usted a los entrenamientos y alguien me dejó botado...”, recordó Andrés, al aparecer en la entrevista que Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro le hicieron a Óscar Ramírez, en el canal de Youtube ElPato&Toño.

Aquello fue como “un dardo” con humor frente a un técnico que no pudo más que admitir su “pecado” de distracción en aquel entonces.

Para Óscar Ramírez, la anécdota es el vivo reflejo de lo que significa vivir por y para los colores rojinegros. Según relata el estratega, aquel día no estaba en sus planes llevar acompañantes, pero la insistencia infantil pudo más.

En 2025, Andrés Ramírez lloraba como un niño al ayudar a su papá, Óscar Ramírez, a romper una sequía con Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Andrés Ramírez/Instagram Andrés Ramírez)

“Esa fue buena, porque me pidió que lo llevara, él iba a los partidos, pero a los entrenamientos no. Y él tenía un amiguito con el que jugaba y me dijeron que querían ir. Les dije que estaba bien, pero que no molesten”, explicó el “Macho” con su característica sencillez.

El entrenamiento fluyó, las jugadas se repasaron y la intensidad habitual de la Liga consumió la mente del técnico. Al terminar, la rutina mecánica tomó el control.

“Terminó el entrenamiento y uno con todo en la cabeza metido, ellos se quedaron jugando. Yo llegué, hice todo, me subí al carro y estaba pensando en el partido y todo el asunto”, confesó el hombre que ha ganado seis títulos de campeón nacional con la Liga.

El olvido era total. Padre e hijo estaban en canales distintos: uno en la táctica del próximo juego, el otro corriendo tras un balón en la cancha.

Óscar Ramírez conducía su vehículo y el momento del “descubrimiento” fue digno de una película, que ocurrió a la altura del Aeropuerto Juan Santamaría.

En medio del silencio del vehículo, un objeto fuera de lugar rompió el trance del entrenador.

“Cuando voy por el aeropuerto, no sé por qué volví a ver el asiento y vi una manzana. Y digo yo, ¿esta manzana?”, relató Óscar Ramírez.

Esa fruta fue el detonante. En un segundo, la realidad lo golpeó: la manzana era de Andrés, y el niño no estaba en el carro. ¡Lo había dejado! Aquel susto se transformó en una maniobra rápida de rescate.

“Gracias a Dios ahí pude dar la vuelta en retroceso y venirme y en ese momento llamé a un guarda a preguntar y me dice: ‘sí, aquí están esperándolo’”, contó entre risas.

Al llegar, encontró a los pequeños aún en su mundo, ajenos al drama de haber sido “abandonados” por el estratega más exitoso con el representativo masculino de Alajuelense.

Eso sí, como todo buen equipo, hubo una estrategia de control de daños inmediata. El “Macho” intentó sellar un pacto de caballeros para evitar el regaño en casa: “Yo solo le dije que no le contara a la mamá, pero ahora ya lo sabe, porque ya lo contó”.

Andrés Ramírez y su papá, Óscar Ramírez, disfrutan de las vacaciones en Hojancha, luego de conseguir el campeonato nacional con Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Andrés Ramírez/Instagram Andrés Ramírez)

Hoy, esa anécdota es más que un chiste familiar; es el símbolo de una unión inquebrantable. Aquel niño que esperaba en la entrada del estadio hoy analiza rivales y es un sostén para que su papá haya regresado al fútbol.

Ambos celebran juntos, como antes; repitiendo aquella escena en el presente.

El título de la Liga no solo se queda en la vitrina del club, sino que se celebra en la mesa de una familia “Ramirista” como el premio a toda una vida de complicidad, donde ni una manzana olvidada pudo separar el destino de dos hombres que nacieron para hacer historia en Alajuelense.

