Puro Deporte

Una manzana, un olvido y un abrazo campeón: la historia más humana de Óscar ‘Macho’ Ramírez

Óscar ‘Macho’ Ramírez tiene una anécdota con su hijo menor que hoy prácticamente nadie puede creer

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Andrés Ramírez es ese niño que veía a su papá ganar campeonatos como técnico con Liga Deportiva Alajuelense.
Andrés Ramírez es ese niño que veía a su papá ganar campeonatos como técnico con Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Andrés Ramírez/Instagram Andrés Ramírez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseAlajuelense campeónÓscar RamírezAndrés Ramírez
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.