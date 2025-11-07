Puro Deporte

Una final inédita: así se jugará el duelo por el título del Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos

Corea del Norte buscará su cuarto título ante una selección neerlandesa que llega a su primera final del Mundial Sub-17

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La delantera española n.º 9 Celia Segura y la mediocampista norcoreana n.º 7 Jon Il-Chong luchan por el balón durante la final de la Copa a Femenina Sub-17 de la FIFA 2024 entre Corea del Norte y España en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, el 3 de noviembre de 2024. (Foto de Nelson Pulido / AFP)
Corea del Norte y Países Bajos disputarán el título del Mundial Sub-17 femenino en Marruecos este sábado a la 1:00 p. m. [Imagen con fines ilustrativos] (NELSON PULIDO/AFP)







