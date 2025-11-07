Una final inédita: así se jugará el duelo por el título del Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos

Corea del Norte y Países Bajos disputarán el título del Mundial Sub-17 femenino en Marruecos este sábado a la 1:00 p. m. [Imagen con fines ilustrativos]

El Mundial Femenino Sub-17 2025, que se disputa en Marruecos, definió a las dos selecciones que buscarán el título el próximo sábado 8 de noviembre. Corea del Norte y Países Bajos se enfrentarán en una final inédita del torneo juvenil.

A primera hora del miércoles, Corea del Norte superó a Brasil y selló su pase a la final. El equipo asiático ganó 2-0 gracias a los goles de Yu Jong-Hyang, quien marcó un doblete. Las norcoreanas fueron eficaces y ratificaron su condición de favoritas.

Este será el quinto partido final para Corea del Norte en este torneo. La selección asiática ya obtuvo el título en las ediciones de 2008, 2016 y 2024, y fue subcampeona en 2012. Con estos resultados, se mantiene como la selección más ganadora en la historia del certamen Sub-17 femenino.

Horas después se disputó la otra semifinal, entre Países Bajos y México. El conjunto europeo ganó por la mínima diferencia, tras un tanto de Lina Touzani, y accedió a su primera final en esta categoría. Hasta ahora, solo España y Francia habían llegado a instancias decisivas en representación de Europa.

El choque entre Corea del Norte y Países Bajos se jugará el sábado 8 de noviembre a la 1 p. m. (hora de Costa Rica). La final será transmitida por Ditu, RCN App y DSports.

