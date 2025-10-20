Fútbol

Costa Rica sede un Mundial Mayor: ¿Con qué países compartirá la organización?

El Mundial 2031 tendría cuatro sedes: dos muy sorpresivas

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El Comité de Apelación de la FIFA emitió el 21 de marzo la resolución que fundamenta por qué Pachuca y León incurren en multipropiedad, violentando el reglamento del Mundial de Clubes.
La FIFA tendría por primera vez un mundial con más de dos sedes, esto en 2031, en el que Costa Rica será sede junto con otros países de Concacaf. (MICHAEL BUHOLZER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Copa del Mundo 2031Costa RicaConcacaf
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.