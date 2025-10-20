Costa Rica sede un Mundial Mayor: ¿Con qué países compartirá la organización?

La FIFA tendría por primera vez un mundial con más de dos sedes, esto en 2031, en el que Costa Rica será sede junto con otros países de Concacaf.

La Nación ya pudo confirmar que Costa Rica será sede de la Copa del Mundo Mayor Femenina 2031, y en otros países ya se habla de este torneo, el cual pondría a Concacaf como el centro del fútbol mundial, La Nación adelantó desde el domingo la participación tica. Por ejemplo, en México medios de importancia como MedioTiempo dieron a conocer que el país azteca también tendrá juegos del certamen, mientras que Estados Unidos había informado desde abril su intención de tener el campeonato.

De hecho, la propia Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), fue la que dio a conocer que Estados Unidos quería el certamen, pero en conjunto con otras federeaciones del área de Concacaf.

MedioTiempo dio a conocer que tanto México como Estados Unidos tendrían una cantidad de juegos importantes, pero además sumaron a la organización a otro país: Jamaica.

De esta forma, la Copa del Mundo 2031 Femenina tendría como sus sedes oficiales a Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, esta sería la primera vez que cuatro países organicen un torneo mundial.

Por otra parte, también es importante recordar que para 2031 la FIFA aprobó que serán 48 selecciones las participantes en el mundial femenino, a diferencia de la edición 2027 (Brasil) que tendrá 32 representaciones.

“Será el primer torneo de 48 selecciones en la Copa Mundial Femenina de Fútbol, y serán 104 partidos los que se disputarán con el país de las Barras y las Estrellas como la sede protagonista”, dio a conocer el medio español AS.