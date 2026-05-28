Puro Deporte

Una carrera atlética de larga tradición convocará a 400 competidores este domingo

La competencia atlética se realizará por las principales calles del cantón de Desamparados

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Carrera del Contador Edición 39 el 31 de mayo del 2026 4 y 11 klómetros Cortesia: Carrera del Cotador
La Carreta del Contador tendrá dos recorridos de 4 y 11 kilometros. Saldrá a las 6:30 a. m. del Colegio de Contadores en Calle Fallas de Desamparados. (Cortesía: Carrera del C/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carrera del ContadorEdición 39Atletismo
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.