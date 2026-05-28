Una carrera atlética de larga tradición convocará a 400 competidores este domingo

La Carreta del Contador tendrá dos recorridos de 4 y 11 kilometros. Saldrá a las 6:30 a. m. del Colegio de Contadores en Calle Fallas de Desamparados.

Una de las carreras atléticas de mayor tradición en Costa Rica y que convoca a cientos de atletas de todo el país se celebrará este domingo 31 de mayo.

La edición 39 de la Carrera del Contador se realizará a partir de las 6:30 a. m., con salida y meta en la pista de atletismo del Colegio de Contadores, ubicada en Calle Fallas de Desamparados.

En total se disputarán dos recorridos de 4 y 11 kilómetros por las principales calles del populoso cantón josefino y además contará con dos metas volantes en el parque y la Cruz Roja de Desamparados.

De acuerdo con el jefe de Áreas Recreativas del Colegio, José Alfredo Mudarra, el evento reúne a la familia del atletismo nacional, que siempre espera la Carrera del Contador con muchas expectativas desde 1980.

“En esta oportunidad tenemos confirmados 400 atletas en las diferentes categorías, los cuales recorrerán las principales vías cantonales y puntos tradicionales como el parque, el cementerio, Las Gravilias y San Antonio, para culminar en la pista del Colegio”, expresó Mudarra mediante un comunicado de prensa.

El coordinador deportivo explicó que en la carrera de 4 kilómetros la intención es que muchos participantes puedan incluso realizarla caminando junto a sus familiares y vivir una mañana en compañía de sus seres queridos. Además, todos los competidores tienen derecho a llevar a dos personas a las instalaciones del Colegio.

Para el sábado 30 de mayo se estarán entregando los paquetes para los corredores desde las 8 a. m. y hasta las 5 p. m. en el Colegio de Contadores. Además, habrá un almuerzo de pastas para los participantes.

Como es tradicional, cada uno de los corredores recibirá un kit especial que incluye camiseta, canguro conmemorativo de esta edición, número con chip, pólizas y productos de los patrocinadores.