Viva

Joven clasificó a importante torneo de atletismo y se viralizó al mostrar una dura realidad en Costa Rica

La deportista utilizó las redes sociales para recaudar fondos

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Kaylin Myrie, atleta de Costa Rica
Kaylin Myrie es una atleta de Costa Rica, récord nacional en lanzamiento de bala y disco. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kaylin MyrieNacac
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.