Joven clasificó a importante torneo de atletismo y se viralizó al mostrar una dura realidad en Costa Rica

Kaylin Myrie es una atleta de Costa Rica, récord nacional en lanzamiento de bala y disco.

La atleta nacional Kaylin Myrie clasificó al importante campeonato Nacac, en el que logró un cupo para representar a Costa Rica frente a otros deportistas de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Sin embargo, aunque la lanzadora de bala y disco hizo todos los méritos deportivos, su participación no estaba garantizada, pues implicaba un reto que excede su talento y dedicación de años: el financiamiento.

Myrie no bajó los brazos y, aunque lo suyo no es crear contenido, tomó sus redes sociales para pedir colaboración. Su meta era recaudar $850 para poder viajar a México, país que será sede de las justas.

Uno de sus videos se viralizó y en tan solo unos días pudo conseguir el dinero que requería. Pero, a pesar de la alegría y la gratitud que la colmó, una situación no la dejaba estar tranquila del todo. Pues, aunque ella está muy cerca de cumplir su sueño, otros 22 atletas nacionales también están clasificados.

Fue por esa razón que decidió extender su campaña. Con sus videos logró que algunas marcas se acercaran y la autorizaran a hacer rifas de sus productos, así que ahora su meta será la de financiar a los demás deportistas (categorías U-18 y U-23).

Las redes le funcionaron para contactar a sus compañeros, algunos de los cuales no conocía personalmente. En total, contactó a 13 jóvenes atletas clasificados al Nacac que necesitan el dinero para viajar y a los que buscará transferirles los fondos.

Si usted desea aportar al sueño de la delegación nacional, que no cuenta con el respaldo de ninguna institución deportiva del país, puede contactar a Myrie al 8655-0518.

“Los atletas mueren por dar lo mejor de ellos en ese estadio en Tlaxcala. No todos son activos en redes por diferentes razones, pero todos se han esforzado tanto como yo por clasificar a una competencia tan grande. Si alguna empresa quisiera donar algo más a los premios de la rifa, favor contactarme”, escribió.

“Incentivemos a más personas a participar y comprar un numerito. No es un deporte colectivo, pero compartimos un objetivo y una camisa (que por cierto debemos costearnos)”, agregó.