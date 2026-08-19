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Un vicepresidente del Consejo de la FIFA retira su apoyo a Infantino

Gianni Infantino enfrenta una oposición cada vez más fuerte de cara a una eventual reelección en la presidencia de FIFA

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Por AFP
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino aplaude durante una visita del 7 de agosto a Colombia, donde acudió a la toma de posesión del nuevo mandatario, Ricardo de la Espriella.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aplaude durante una visita del 7 de agosto a Colombia, donde acudió a la toma de posesión del nuevo mandatario, Ricardo de la Espriella. (JAIME SALDARRIAGA/AFP)







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