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La dura frase de alto dirigente de la Premier League contra Infantino: Pulsó el ‘botón de autodestrucción’

El máximo dirigente de la Premier League se une al coro de voces que cuestionan a Gianni Infantino al frente de la FIFA

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Por AFP
El presidente de FIFA Gianni Infantino sostiene una bandera de Egipto antes de un partido en Vancouver, Canadá, el 7 de julio pasado en el Mundial 2026.
El presidente de FIFA, Gianni Infantino, sostiene una bandera de Egipto antes de un partido en Vancouver, Canadá, el 7 de julio pasado en el Mundial 2026. (DAVID RAMOS/Getty Images via AFP)







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