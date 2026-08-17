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Infantino sigue cayendo: otra federación europea le retira el apoyo

Gianni Infantino continúa enfrentando una severa crisis en la FIFA, especialmente entre federaciones de Europa

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Por AFP
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la ciudad de Cali, el pasado 7 de agosto.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistió a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la ciudad de Cali, el pasado 7 de agosto. (HANDOUT/AFP)







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