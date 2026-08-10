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Crisis en FIFA empeora: UEFA, Concacaf y Asia se unen y hacen fuerte pronunciamiento contra Infantino

‘El fútbol no pertenece a ningún individuo’, indica un comunicado conjunto de Europa, Asia y Concacaf contra Infantino

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Por AFP
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, gesticula durante un evento en Barranquilla, Colombia, en febrero pasado. El alto dirigente sigue enfrentando duros cuestionamientos.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, gesticula durante un evento en Barranquilla, Colombia, en febrero pasado. El alto dirigente sigue enfrentando duros cuestionamientos. (DAVID SALAZAR/AFP)







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