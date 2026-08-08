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La FIFA pasa al contragolpe y lanza sorprendente comunicado en medio de las presiones contra Infantino

FIFA sorprende al mundo del fútbol con un comunicado este sábado, mientras Gianni Infantino enfrenta cuestionamientos

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Por AFP
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sale del estadio de Rabat en Marruecos tras un partido de la Copa Africana de Naciones Femenina, entre Malawi y Zambia, mientras el mundo del fútbol debate su continuidad.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sale del estadio de Rabat en Marruecos tras un partido de la Copa Africana de Naciones Femenina, entre Malawi y Zambia, el pasado jueves 6 de agosto. (ABDELMAJID BZIOUAT/AFP)







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Gianni InfantinoFIFAPlan de Infantino para el Mundial
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