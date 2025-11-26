¿Un título de Alajuelense alivia el golpe mundialista? Gamboa responde: ‘El dolor siempre va a estar’

Liga Deportiva Alajuelense se entrenó en el CAR el día previo al inicio de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú.

Alexis Gamboa es uno de los rostros que experimentó en carne propia la desazón reciente. El defensor de Liga Deportiva Alajuelense fue parte del grupo que fracasó con la Selección de Costa Rica al quedar eliminados del Mundial 2026.

Ahora, con la camiseta rojinegra, el defensor y sus compañeros aspiran a lograr el tricampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Sentado en la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela, y al lado del estratega Óscar “Macho” Ramírez, Alexis Gamboa recibió una pregunta directa sobre si cree que un título de Alajuelense podría aliviar el golpe anímico nacional, al menos para la afición manuda.

Al ser consultado sobre si un nuevo campeonato de la Liga podría “maquillar un poquito el impacto de no ir al Mundial y sembrar esperanza para volver a llenar estadios”, el defensor fue claro en su respuesta.

“Creo que el dolor de no estar en el Mundial para una selección como Costa Rica siempre va a estar, para todo el país fue complicado y para nosotros aún más que estuvimos en esa situación,” declaró Alexis Gamboa.

El líder de la defensa de la Liga enfatizó la dificultad del rápido cambio de enfoque que tuvieron que enfrentar los nueve jugadores de Alajuelense que estuvieron en esa convocatoria, porque horas después de la eliminación, tuvieron que presentarse a entrenar con su club y jugar de inmediato.

Como los futbolistas del cuadro rojinegro casi no fueron utilizados por el exseleccionador Miguel “Piojo” Herrera, Óscar Ramírez los alineó en ese partido de reposición.

“Nos dedicamos a esto, somos profesionales, tenemos que tener un cambio de chip demasiado rápido. En pocas horas tuvimos que preparar el partido tras la eliminación, fue complicado, pero creo que el dolor siempre va a estar”, manifestó.

A pesar de reconocer la herida abierta por el fracaso mundialista, Alexis Gamboa no dudó en señalar a su club como el posible portador de una alegría.

“Sería lindo que Liga Deportiva Alajuelense en este momento saque la cara por el país y saquemos el tricampeonato, pero creo que el dolor de no ir al Mundial siempre va a estar. Es algo que no se va a quitar,” afirmó el jugador.

El defensor manudo entiende el sentimiento de la gente, el enojo y la molestia de todo el país, porque en algunos partidos se han visto menos aficionados.

“Nosotros tenemos que asimilarlo y saber conllevar esto, esta presión y esperemos darle un poco de alegría logrando el tricampeonato en la Copa Centroamericana,” concluyó Alexis Gamboa.

Alajuelense es el actual bicampeón de Centroamérica y quiere otra corona internacional. La final la jugará contra el Xelajú de Guatemala y el primer partido será este miércoles 26 de noviembre, a las 8:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El desenlace de esta historia será el 3 de diciembre, a la misma hora, en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.

