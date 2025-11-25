Más de 1.000 aficionados de Alajuelense querían ir a Guatemala a la final de Centroamérica contra Xelajú

La final de la Copa Centroamericana entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú será una fiesta en Alajuela y en Ciudad de Guatemala.

Las 650 entradas que Xelajú le dio a Liga Deportiva Alajuelense para que la afición rojinegra asista el 3 de diciembre al partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, en Ciudad de Guatemala, resultaron pocas para más de 1.000 liguistas que manifestaron su interés de acompañar al club.

Así lo explicó el gerente general de Alajuelense, Marco Vásquez, quien asegura que el club procuró que los boletos fueron adquiridos por sus asociados, a quienes se les dio la prioridad.

“Al día siguiente de la clasificación, recibimos cientos de solicitudes de asociados para comprar entradas para el partido en Guatemala. La cantidad de gente que solicitó entradas era muy superior a lo que nos otorgó el Xelajú”, comentó Marco Vásquez.

Indicó que lo que se hizo fue revisar cada solicitud, constatando de que fueran asociados primero que nada.

A esas personas les comunicaron que los boletos destinados para la Liga en el Estadio Cementos Progreso eran en un sector popular, donde también estarán los miembros de La Doce que adquirieron entradas.

“Cuando se hizo ese trabajo, hubo alguna gente que decidió no comprar y luego se priorizó para los asociados y quedó gente que no pudo comprar. Se agotaron las entradas, porque el aforo que se destinó era un poco menor al aforo que teníamos considerado por el tamaño del Estadio Cementos Progreso”, relató Marco Vásquez.

También explicó que son temas de los que Alajuelense no tiene control, porque no es el club que organiza el juego.

“Sacar un anuncio diciendo que había entradas era crear una expectativa que no íbamos a poder cumplir y eso fue lo que pasó. Las entradas ni siquiera nos las dan físicamente, sino que la gente tiene que ir a Guatemala y allá se les entregan”, citó.

Recalcó que las entradas en la final de la Copa Centroamericana se manejan como un acuerdo recíproco con el club rival para facilitarle a la afición visitante la manera de obtener esos boletos.

“A esto nosotros no le ganamos nada, aquí se vende al precio que nos da la gente de Xelajú y nos tenemos que acoplar al aforo que ellos nos indiquen, que es el que establece por reglamento Concacaf, el 5% del aforo y nos dieron 650 entradas”, relató.

Quienes están en esa lista de compra de entradas deberán llegar el martes 2 de diciembre a un hotel en Guatemala para retirar su boleto. También pueden hacerlo el miércoles en la mañana.

“La organización nos pidió un listado de las personas que compraron con cédula o pasaporte, entonces es necesario que la gente lleve identificación y puedan tener acceso al sector que se les asignó. Se otorgaron dos entradas por persona”, apuntó.

Además, hizo un llamado para que los aficionados tomen precauciones para no ser estafados.

Marco Vásquez hace un llamado para que no se compren entradas en reventa, en ninguno de los dos partidos de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La gente tiene que tener cuidado, porque nosotros lo tenemos por nombre y cédula en una lista y lo mismo hace la gente de Xelajú. Al llegar allá se identifican, lo marcamos y le entregamos su entrada.

”Yo le diría a la gente que tenga mucho cuidado si alguien compró para revender, porque el nombre no estaría en la lista. Y si no está ahí, no le podemos entregar la entrada, porque esto es un tema de seguridad”, citó.

También expresó que a varias agencias de viajes que habían contacto a Alajuelense se les dijo que no podían venderles entradas, debido a la gran cantidad de solicitudes.

“Solo una agencia nos compró unas porque se hizo con asociados de la Liga y tenemos los nombres y las cédulas, verificando que fueran asociados”, aseguró.

Marco Vásquez hizo mucho énfasis en que quien no esté en lista, va a tener problemas.

“Xelajú pidió un listado con cédulas que se va a verificar. Hay que tener cuidado con andar comprando entradas, o si se organizó gente para comprar y revender.

”De lo que sí nos aseguramos es que fueran socios quienes compraron, lo que pasa es que fueron cientos de personas que pidieron y una por una se llamó, se verificó y esas personas están debidamente en lista”, insistió.

El partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Alajuelense y Xelajú será este miércoles 26 de noviembre, a partir de las 8:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Para este duelo, las entradas se agotaron prácticamente en la preventa para asociados.

Mientras que el partido de la coronación para alguno de los dos será el miércoles 3 de diciembre, a la misma hora, en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala, con un aforo máximo autorizado por Concacaf de 13.000 personas.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.