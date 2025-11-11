Puro Deporte

Alajuelense y Xelajú anuncian novedades sobre entradas para la final de Centroamérica (pese al alto precio en Guatemala)

Se acerca la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú

Por Fanny Tayver Marín
El partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense será el 3 de diciembre en Guatemala.
El partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense será el 3 de diciembre en Guatemala. (Concacaf.com/Concacaf.com)







