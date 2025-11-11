Alajuelense y Xelajú anuncian novedades sobre entradas para la final de Centroamérica (pese al alto precio en Guatemala)

El partido definitivo de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense será el 3 de diciembre en Guatemala.

Cualquiera pensaría que en este momento la atención y la expectativa total de Centroamérica y el Caribe está puesta en el desenlace de la eliminatoria mundialista, pero la cercanía de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú también genera interés.

La Liga aspira a coronarse tricampeón de Centroamérica. En las dos ediciones anteriores, Alajuelense ganó el título contra el Real Estelí de Nicaragua. Y en ambas ocasiones, los manudos cerraron la serie en su casa.

Esta vez, los rojinegros buscarán el título contra el Xelajú de Guatemala, en un pulso a dos partidos que empezará en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, y que terminará en el Estadio Cementos Progreso, en la capital chapina.

Recuerde que esta final abrirá el 26 de noviembre a las 8 p. m. en la Catedral, (como los manudos llaman a su estadio); mientras que el pulso definitivo será una semana después, el 3 de diciembre, a la misma hora.

Desde que quedó pactado este emparejamiento, las preguntas por cómo conseguir entradas para ir a los dos partidos se volvieron una constante y que presagiaban que se venderían muy rápido.

La Liga dio el primer paso y colgó el cartel de entradas agotadas muy pronto. Alajuelense colocó la mayoría de boletos en la propia preventa exclusiva para asociados.

Liga Deportiva Alajuelense ya vendió todas las entradas para el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana contra Xelajú; mientras que el equipo guatemalteco anunció precios y preventa. (Prensa Alajuelense y Gol Chivo/Prensa Alajuelense y Gol Chivo)

Mientras que el remanente que quedó para el público en general también se esfumó. Ahora, el bicampeón de Centroamérica inició una campaña en la que alerta a los aficionados a evitar estafas en reventa, pues cada boleto digital tiene un código QR diferente.

Además, es un hecho que el Morera Soto estará a reventar. Del aforo permitido, la Liga reservó el 5% para la afición rival, tal y como lo establece el reglamento de Concacaf.

Eso equivale a 700 entradas que Alajuelense envió a Xelajú para que el club guatemalteco las vendiera a sus aficionados. Y pronto se agotaron.

Daban un boleto por persona y pedían una reserva aérea para tener garantía de venderlas a quienes viajarán a Costa Rica.

Además, Xelajú anunció los precios de las entradas para el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana contra Alajuelense. Aunque están caros, en el club saben que venderán toda la taquilla, al tratarse de un partido histórico.

Los precios van desde los 250 quetzales (unos ¢16.400) hasta los 800 quetzales (casi ¢52.500). Y para la afición visitante, en este caso los liguistas que quieren ir a Guatemala, las entradas se fijaron en 400 quetzales (alrededor de ¢26.230).

Un personero del equipo chapín respondió a La Nación que posiblemente sea Alajuelense el encargado de vender las entradas para los manudos que quieran ir a Guatemala.

Mientras que la preventa para socios, abonados y grupos organizados será este jueves 13 de noviembre; y el viernes 14 será la preventa para quienes adquirieron la entrada para la semifinal y conservan la colilla.

Dentro de las generalidades, a Quetzaltenango se le considera la segunda ciudad más importante de Guatemala y también se le conoce como Xelajú.

Queda a 200 kilómetros de Ciudad de Guatemala y como no hay un aeropuerto cerca, el equipo juega sus partidos internacionales de local en la capital.

La municipalidad de Quetzaltenango dio a conocer que pondrá pantallas gigantes en “Xela” para quienes no puedan ir al estadio; mientras que habrá 50 buses gratis para quienes decidan acompañar a Xelajú en el Estadio Cementos Progreso.

Este club históricamente ha tenido ligamen con Costa Rica, con figuras que en algún momento defendieron esos colores como Hernán Medford, Fernando Patterson, Sergio Morales, Allan Alemán y Kenner Gutiérrez, por citar algunos.

