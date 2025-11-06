Los mejores futbolistas de Centroamérica: ¿Sospecha quiénes conforman el once ideal de ‘semis’ en Copa Centroamericana?

Alajuelense eliminó al Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana. Y Washington Ortega fue figura.

¿Quiénes fueron los mejores jugadores en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf? La Confederación publicó el once ideal tras los partidos en los que se definió que Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú disputarán la esperada final de Centroamérica.

La Concacaf señaló que muchos jugadores ofrecieron actuaciones destacadas, pero once futbolistas sobresalieron en sus respectivas posiciones.

¿Adivina de quiénes se trata? Este es el once ideal de las semifinales de la Copa Centroamericana, elegido por Concacaf. Y junto al nombre de cada futbolista podrá leer la reseña que aportó la Confederación, detallando el motivo de su elección.

Portero

Washington Ortega, de Alajuelense: Washigton Ortega fue sólido bajo los tres palos, ayudando al vigente campeón, Alajuelense, a alcanzar su tercera final consecutiva. El guardameta uruguayo registró siete atajadas en la serie frente a Olimpia, incluyendo una salvada clave en la tanda de penales.

Defensores

Manuel Romero, Xelajú: Manuel Romero fue un líder en la zaga de Xelajú durante la exigente serie ante Real España, que llevó al equipo guatemalteco a su primera final de la Copa Centroamericana. El defensor central disputó los 210 minutos en ambos partidos, con tres recuperaciones y 12 despejes.

Alexis Gamboa, Alajuelense: Alexis Gamboa fue pieza clave en defensa para que La Liga avanzara a la Final. Jugó los 210 minutos de la serie, sumando seis recuperaciones exitosas, 20 despejes y una intercepción. Además, fue uno de los tres jugadores de Alajuelense que anotaron en la tanda de penales frente a Olimpia en Honduras.

Daniel Aparicio, Real España: Daniel Aparicio se destacó en la defensa de Real España en la emocionante serie contra Xelajú, con cinco intercepciones y cinco despejes en 210 minutos, además de anotar el gol del equipo hondureño en el partido de vuelta.

Mediocampistas

Celso Borges, Alajuelense: El capitán de Alajuelense lideró el mediocampo de los campeones defensores ante Olimpia. Celso Borges fue preciso en la distribución con 117 pases completados, además de aportar en defensa con tres despejes, dos intercepciones y una recuperación.

Juan Cardona, Xelajú: Juan Cardona fue un referente en el mediocampo de Xelajú, marcando el gol agónico en el segundo partido ante Real España que forzó el tiempo extra. También contribuyó defensivamente con seis despejes, dos intercepciones y una recuperación.

Jorge Aparicio, Xelajú: Jorge Aparicio se destacó como uno de los más consistentes del medio campo, disputando los 210 minutos de la serie y liderando en pases completados en las semifinales con 148. En defensa, aportó dos recuperaciones exitosas y dos despejes.

Rashir Parkins, Alajuelense: Rashir Parkins tuvo un papel importante en el segundo partido ante Olimpia, con 117 minutos en cancha. Intentó seis remates al arco, completó tres recuperaciones y realizó dos despejes.

Jesús López, Xelajú: Jesús López fue decisivo para Xelajú en el empate 1-1 del primer partido ante Real España, anotando el gol de los Chivos en territorio hondureño. Defensivamente sumó dos recuperaciones exitosas y dos despejes.

Este es el once ideal de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Delanteros

Anthony Hernández, Alajuelense: El atacante Anthony Hernández fue letal para los bicampeones, marcando un gol en cada uno de los partidos de semifinales.

Pedro Báez, Xelajú: Pedro Báez fue una de las principales amenazas ofensivas de Xelajú, brindando la asistencia en el gol del primer partido y registrando seis remates a lo largo de la serie.

