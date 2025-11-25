¿Le quita el sueño la lesión de Washington Ortega? Así responde Óscar ‘Macho’ Ramírez

Óscar Ramírez ofreció una conferencia con la sala de prensa del CAR llena, antes del inicio de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú.

Liga Deportiva Alajuelense quiere ser tricampeón en la Copa Centroamericana de Concacaf y esta final del torneo regional contra Xelajú de Guatemala la empezará sin Washington Ortega.

De hecho, posiblemente tampoco pueda jugar el partido definitivo por la coronación, que será el 3 de diciembre, en Ciudad de Guatemala.

Como era de esperar, la mayoría de consultas para Óscar “Macho” Ramírez fueron sobre esta baja que tiene la Liga en su arco. ¿Esto que está pasando le quitará el sueño? El propio técnico lo respondió, horas antes del inicio de la final que arrancará este miércoles 26 de noviembre, a las 8:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

-Los dos suplentes de Washington Ortega han jugado solo 250 minutos durante este año. ¿Cómo no creer que la Liga está diezmada?

- Tanta cosa ha pasado en este torneo con ausencias y situaciones apremiantes que hemos pasado, que hemos tenido que lidiar y el grupo ha respondido bien. Tal vez esto es lo que nos faltaba que sucediera, pero creo que hay un trabajo de respaldo. Ver día a día a Diego Cejas (preparador de porteros) trabajando con los muchachos y la forma en cómo lo hacen, igual la seriedad me deja tranquilo.

”Es novedoso que un muchacho asuma este primer partido de la final, pero en el grupo somos conscientes de que necesita el apoyo nuestro, lo va a recibir y en todo momento va a estar ahí. Pedirle a la afición que tenga esa parte de entendimiento y que sea congruente con el actuar del muchacho.

Todos estamos bien. A mí me preguntaron (que si lo de Washington le quita el sueño) y yo dormí tranquilo, confío en lo que el grupo ha dado ante las situaciones que se han presentado, con lo que se ha tenido que lidiar es una situación más, y Dios quiera que la podamos manejar bien”.

- ¿Qué tanto trastoca sus planes el juego sin Washington Ortega?

- Creo que lo más importante que tiene un grupo de muchachos es una línea ofensiva que está muy atenta para ayudar.

- En el ambiente se habla que la oportunidad está para Bayron Morera, pero también ahí está Johnny Álvarez. ¿A este momento ya tiene claro cuál de los dos va a atajar, o la decisión se tomará cuando falte menos para el partido?

- No crea que hasta ahora voy a tomar la decisión; ya la tengo en la cabeza, ya sé, pero creo que por el respeto a los muchachos no puedo adelantar nada de eso.

- ¿Cuánta repercusión puede tener el primer partido en esta final?

- Aunque suene reiterado hemos lidiado con situaciones adversas y la idea es que podamos ir con ventaja, que podamos sacar diferencia, respetando a Xelajú, que es un equipo que llega a una final y mucha gente no le está dando el valor a Xelajú y para mí lo tiene.

- Tiene la final en medio de la definición de la fase regular. ¿Cómo va a administrar a los jugadores?

- No hay chance, acá estamos en temas definitorios. Son finales y hay que saberlas ganar. Y este primer lugar está ahí. Va a ser un tema de mucho descanso, de mucha recuperación y lidiar con estos tres juegos, que son partidos al límite.

- Esta final parece de David contra Goliat. ¿Hay algo que le preocupe al técnico que ha visto de Xelajú?

- La vida me ha enseñado a mí que en tema de finales, tal vez los periodistas son los que hablan, pero ver la gente que sacó Xelajú y que pudo resolver la serie a mí me da eso para tener mucho respeto y saber que es un equipo que tuvo que lidiar igual que nosotros con situaciones difíciles.

- Alajuelense puede ser tricampeón de Centroamérica y también el equipo está cerca de amarrar el primer lugar que garantiza una eventual gran final. ¿Cómo ve el momento?

- No ha sido nada fácil y suena hasta bonito, estar en la final Centroamericana, cerca de lograr el liderato general y ha sido un camino difícil, porque los muchachos me están conociendo. Llevamos cinco meses en esto y ha sido un tema de acomodo, de competir, tratando de cambiar situaciones y adecuándose a lo que yo pido. Lo que me deja muy tranquilo es el carácter del equipo.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.