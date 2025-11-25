Puro Deporte

¿Le quita el sueño la lesión de Washington Ortega? Así responde Óscar ‘Macho’ Ramírez

Esto es lo que dijo Óscar ‘Macho’ Ramírez horas antes de que empiece la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú

Por Fanny Tayver Marín
Óscar Ramírez ofreció una conferencia con la sala de prensa del CAR llena, antes del inicio de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú.
Óscar Ramírez ofreció una conferencia con la sala de prensa del CAR llena, antes del inicio de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







