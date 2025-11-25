Alajuelense sufre la pérdida de una de sus piezas claves para final de Centroamérica

Washington Ortega tuvo que dejar el partido entre Alajuelense y Sporting, por una molestia.

La Liga Deportiva Alajuelense informó por medio de un comunicado de prensa que su arquero titular, Washington Ortega, no estará disponible por lo menos por los próximos dos juegos del equipo erizo.

Los manudos no contarán con Ortega para la ida de la final de la Copa Centroamericana, este miércoles contra Xelajú y tampoco lo tendrán para el duelo del fin de semana frente a Cartaginés.

Ortega sufrió, en el cotejo contra Sporting, una dolencia muscular en el muslo izquierdo, la cual le impidió seguir en el campo y tuvo que ser sustituido por Byron Mora.

La acción que le pasó a Ortega generó mucha incertidumbre en la afición rojinegra. No obstante, ya se confirmó que el guardavallas será baja para el León.

El entrenador manudo, Óscar Ramírez, dijo sentirse confiado por lo que puede aportar Mora.

“El verlo a Byron Mora ahí parado y ver la serenidad y todo me deja tranquilo, también entiendo que es un puesto jodido que no pueden haber equivocaciones pero creo que están preparados”, sentenció.

Según la Liga, la evolución del día a día marcará el regreso del portero al arco rojinegro.