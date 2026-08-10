Puro Deporte

‘Un susto’ pero no hay lesión, dice futbolista brasileño que cayó en un foso

Futbolista brasileño se hizo viral por la fuerte caída tras celebrar un gol que fue anulado; estas son sus declaraciones

EscucharEscuchar
Por AFP
Jacy Maranhão enloqueció celebrando un gol, su festejo acabó en un accidente y al final el gol no valía.
Jacy Maranhão enloqueció celebrando un gol, su festejo acabó en un accidente y al final el gol no valía. (Captura de video/Fotocomposición en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jacy MaranhãoFútbol brasileñoBrasileiraoChapecoenseCoritiba
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.