‘Un susto’ pero no hay lesión, dice futbolista brasileño que cayó en un foso

Jacy Maranhão enloqueció celebrando un gol, su festejo acabó en un accidente y al final el gol no valía.

Sao Paulo, Brasil. El capitán del Coritiba de Brasil, Jacy Maranhão, admitió este lunes que se llevó un “susto” al caer el sábado por un foso que lleva al túnel de vestuarios tras marcar un gol, pero aclaró que no se lesionó de gravedad.

El episodio ocurrió en el triunfo 2-1 del Coritiba sobre el Chapecoense en el campeonato brasileño.

Jacy anotó de cabeza en el minuto 42. En los festejos corrió hacia una esquina del estadio Couto Pereira, en la ciudad de Curitiba (sur), y saltó por encima de una valla publicitaria sin percatarse que la entrada del túnel estaba abierta.

Sufrió una aparatosa caída, mientras las imágenes de su salto al vacío se viralizaron.

“Estoy bien”, comentó Jacy, de 29 años, en un video divulgado por el Coritiba.

“Fue más que nada un susto y en ese momento, en el juego, quedé un poco dolorido en el pie (izquierdo). No podía apoyar bien, pero hoy ya estoy mejor”, agregó.

Agradeció “el cariño” de los aficionados en mensajes en redes sociales.

La anotación, para colmo, fue invalidada por posición adelantada.

Jacy fue sustituido a los dos minutos de la segunda mitad debido a molestias.

La entrada al túnel suele permanecer cerrada durante los juegos y se abre al finalizar cada tiempo. Como la acción ocurrió poco antes del descanso, el acceso estaba despejado.

No es la primera vez que se da este episodio en el estadio del Coritiba.

En 2014, el camerunés Joël Tagueu sufrió un accidente similar cuando celebraba un gol del equipo ante el Sao Paulo.