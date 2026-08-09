Puro Deporte

El insólito festejo de un futbolista en Brasil acaba muy mal y le da la vuelta al mundo: vea lo que pasó

Lo que le pasó a Jacy Maranhão en el partido entre Coritiba y Chapecoense en el Brasileirao es simplemente de no creer

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín y La Nación / Argentina / GDA
Jacy Maranhão enloqueció celebrando un gol, su festejo acabó en un accidente y al final el gol no valía.
Jacy Maranhão enloqueció celebrando un gol, su festejo acabó en un accidente y al final el gol no valía. (Captura de video/Fotocomposición en Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jacy MaranhãoCoritibaChapecoenseBrasileirao
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.