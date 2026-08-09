El insólito festejo de un futbolista en Brasil acaba muy mal y le da la vuelta al mundo: vea lo que pasó

Jacy Maranhão enloqueció celebrando un gol, su festejo acabó en un accidente y al final el gol no valía.

Lo que le pasó al jugador brasileño del Coritiba Jacy Maranhão pareciera una historia de no creer, pero ocurrió en el partido contra Chapecoense en el Estadio Couto Pereira, en el Brasileirao.

Jacy, defensa central y capitán del Coritiba, pasó del júbilo absoluto al dolor en cuestión de segundos. Un drama inesperado, que empezó con un festejo desmedido de un gol y que terminó muy mal, dándole la vuelta al mundo.

Todo se resume en que el defensor central y capitán del equipo convirtió un gol y salió corrió a festejar con la afición, saltó la valla publicitaria y cayó al vacío por el túnel de acceso al vestuario visitante.

La fosa se encontraba abierta debido a la cercanía del descanso, pues en ese momento se retira la tapa de protección. Nadie podía creer lo que estaba viendo, porque el jugador que corría a toda velocidad dejó de verse al caer al vacío.

Pese al aparatoso impacto, Jacy reapareció rápidamente en la superficie para continuar el festejo.

Posteriormente se arrodilló tras la portería para ser atendido por el cuerpo médico y logró completar la primera mitad.

Sin embargo, las secuelas del golpe se hicieron evidentes al inicio del segundo tiempo: a los dos minutos de la reanudación, el central no pudo continuar y tuvo que ser sustituido por Rodrigo Moledo.

El desenlace de la jugada resultó aún más surrealista. Tras la revisión de la jugada, la tecnología semiautomática del VAR detectó una posición adelantada, por lo que el árbitro anuló el tanto que habría significado el segundo gol de la noche para los locales.

Antes de conocer esa decisión, el futbolista que llevaba la camiseta 55 comenzó un festejo con una aparente dedicatoria familiar. Jacy se colocó una pelota debajo de la camiseta, un gesto que habitualmente se utiliza para anunciar la espera de un hijo y señaló hacia un sector de la tribuna para individualizar a algún familiar.

Acto seguido, todavía con la pelota debajo de la camiseta, salió corriendo hacia uno de los costados de la cancha.

En el video se observa que uno de sus compañeros intenta agarrarlo en medio de la celebración, pero ninguno de los dos advierte lo que había detrás de los carteles publicitarios.

Después del encuentro, Jacy llevó tranquilidad al ser consultado por la prensa sobre su estado.

“Mirá, estoy bien”, respondió entre risas. Luego explicó que se había dejado llevar por la alegría de haber convertido.

“Los defensores no solemos marcar muchos goles, pero cuando lo hacemos... bueno, terminé dejándome llevar un poco por la emoción”.

La escena resultó todavía más llamativa porque no era la primera vez que un jugador de Coritiba sufría una caída de esas características en el mismo lugar.

O Globo recordó que en 2014, durante un triunfo por 3-1 ante San Pablo, el delantero camerunés Joel también convirtió un gol, corrió hacia la tribuna para festejarlo, pasó la valla publicitaria y terminó dentro del mismo túnel que conduce a los vestuarios.

En aquella oportunidad, un hombre de seguridad que estaba ubicado al costado del acceso se acercó para ayudar al delantero.

Casualmente, resulta ser el mismo trabajador del club que presenció de cerca el episodio de Jacy este fin de semana y reaccionó prácticamente de la misma manera que doce años atrás.

Más allá del gol anulado y de la lesión de su capitán, Coritiba pudo quedarse con una buena noticia: venció a Chapecoense por 2-1, sumó tres puntos y se ubicó en el octavo puesto del Brasileirao, con 30 unidades.

🤯 FESTEJÓ EL GOL, CAYÓ EN LA FOSA, SE LESIONÓ, SIGUIÓ FESTEJANDO Y SE LO ANULARON



▶️ Jacy Maranhão festejó su gol anulado de CHAPECOENSE en la derrota 2-1 frente a los hinchas de CORITIBA que se asustaron con la caída pic.twitter.com/gcok6NZkLa — Diario Olé (@DiarioOle) August 9, 2026