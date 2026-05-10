Un Real Madrid en llamas quiere retrasar el título del Barcelona en la Liga Española

El volante del Real Madrid Aurelien Tchouaméni (izq.) participó en el entrenamiento de este sábado junto a David Alaba, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, antes del clásico contra el Barcelona.

Barcelona, España. El Real Madrid viaja el domingo a Barcelona a intentar retrasar el título liguero de los azulgranas, mientras intenta apagar los rescoldos del incidente protagonizado esta semana por Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Ambos fueron sancionados con una multa histórica de 500.000 euros cada uno (588.712 dólares) por un altercado que acabó con el uruguayo en el hospital con un “traumatismo craneoencefálico”, unos hechos que han sacudido al equipo merengue a las puertas de un Clásico que puede acabar de manera dolorosa si el gran rival celebra el título.

El Barcelona aventaja en once puntos al Real Madrid a falta de tres jornadas y nueve puntos, una vez finalice la actual fecha liguera y sólo la victoria blanca impedirá el segundo título liguero consecutivo de los culés.

El prestigio del club y alargar un poco más la espera azulgrana parece el único objetivo de los merengues, ya que sólo una auténtica debacle del Barça en las jornadas que quedan impedirían que se alcen con el título.

El partido se realizará en el Camp Nou a la 1 p. m. hora de Costa Rica.

El triunfo también ayudaría a mitigar el incendio iniciado con el encontronazo entre Tchouaméni y Valverde, fruto de la frustración de una segunda temporada consecutiva sin títulos.

El uruguayo es baja para el encuentro en el Camp Nou tras sufrir “un traumatismo craneoencefálico” en el altercado.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, pidió este sábado pasar página recordando que los dos jugadores han pedido perdón.

“La exigencia de este club es muy grande y está claro que, a veces, con la frustración y la rabia pueden llegar a darse situaciones que no queremos, pero hay que usar esa frustración y esa rabia para mañana hacer un gran partido”, dijo Arbeloa.

El incidente sirvió para poner el foco en el vestuario blanco, apenas unos días después de que el astro francés Kylian Mbappé fuera el centro de las críticas por una escapada a Italia estando lesionado.

El francés viajó cuando su equipo se jugaba ante el Espanyol el domingo pasado retrasar el alirón del Barça.

Repuesto de su lesión muscular, Mbappé estará contra el Barça, pero queda por dilucidar si en el once inicial o partirá desde el banquillo.

El mejor goleador del Real Madrid con 41 tantos, 27 de ellos en LaLiga, podría volver a coincidir sobre el campo con Vinicius.