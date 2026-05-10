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Un Real Madrid en llamas quiere retrasar el título del Barcelona en la Liga Española

El FC Barcelona puede asegurar la Liga Española este domingo en el clásico ante un Real Madrid en crisis

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Por AFP
El volante del Real Madrid Aurelien Tchouaméni (izq.) participó en el entrenamiento de este sábado junto a David Alaba, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, antes del clásico contra el Barcelona.
El volante del Real Madrid Aurelien Tchouaméni (izq.) participó en el entrenamiento de este sábado junto a David Alaba, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, antes del clásico contra el Barcelona. (OSCAR DEL POZO/AFP)







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