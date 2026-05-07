El comunicado de Fede Valverde tras pelea en el vestuario del Real Madrid: ‘Lo siento de corazón’

Federico Valverde, celebrando el gol decisivo del Real Madrid ante el Athletic de Bilbao el domingo 20 de abril en el Santiago Bernabéu.

Esta mañana, el mediocampista del Real Madrid Federico Valverde fue enviado al hospital después de una aparente pelea con su compañero francés, Aurélien Tchouameni según medios españoles.

Tras el incidente, Valverde publicó en sus redes sociales un comunicado donde explicó su versión de lo ocurrido, y confirmó que el altercado viene del día anterior.

“Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”, comentó.

El charrúa añadió que “en un vestuario normal estas cosas pueden suceder”, y que normalmente todo se resuelve sin salir a la luz, sin embargo, dijo que hay alguien que “corre rápido el cuanto”.

Según sus palabras, en ningún momento hubo golpes y su corte se debió a un golpe accidental contra una mesa, la cual requirió una visita protocolar al hospital.

Cerró el comunicado con unas disculpas a todos lo seguidores del Real Madrid. “Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando”.

Valverde y Tchouameni ya habían protagonizado un incidente el miércoles en el entrenamiento, cuando se encararon sin llegar a más.

El Real Madrid está a punto de finalizar su segunda temporada sin ganar títulos y el domingo podría ver al Barcelona celebrarle en la cara la Liga Española.