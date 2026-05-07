Puro Deporte

El comunicado de Fede Valverde tras pelea en el vestuario del Real Madrid: ‘Lo siento de corazón’

Valverde publicó en sus redes sociales un comunicado sobre la disputa con su compañero del Real Madrid Tchouameni

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Por Isaac Vega
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Federico Valverde, celebrando el gol decisivo del Real Madrid ante el Athletic de Bilbao el domingo 20 de abril en el Santiago Bernabéu. (OSCAR DEL POZO/AFP)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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