Un palco y el uso de la cancha un día al año: vea todo lo que incluye contrato entre el INS y el Estadio Nacional

Los X Knights son una de las competencias tradicionales en el Estadio Nacional, que ahora pasa a llamarse INS Estadio.

El Estadio Nacional de Costa Rica pasó a llamarse oficialmente INS Estadio el lunes 13 de octubre, pero además del nombre del histórico recinto, el contrato de patrocinio con el Instituto Nacional de Seguros (INS) incluye otros beneficios para la entidad aseguradora.

El INS pagará ¢884 millones (unos $1,75 millones) de manera progresiva en los próximos tres años, pues la vigencia del convenio es hasta el 31 de diciembre de 2028.

De acuerdo con la solicitud de patrocinio, el INS adquiere como derecho “un día de fútbol” al año, en fecha por convenir. Esto incluye el uso de la cancha del estadio, pista de atletismo, platea oeste, camerinos, baterías de baños, 100 parqueos, colocación de porterías y marcaje de la gramilla.

Con este video el Estadio Nacional anunció su cambio de nombre

Este beneficio se podrá utilizar por primera ocasión al 31 de diciembre de este año y, luego, volverá a estar habilitado una vez por año en el 2026, 2027 y 2028.

El contrato no detalla más sobre este “día de fútbol”, por lo que se entiende que queda a discreción de las partes programar y organizar las actividades.

Según el convenio, el Instituto también adquiere los siguientes beneficios:

-Colocación de publicidad en la precinta exterior norte.

-Colocación de publicidad en las precintas internas del lado oeste (debajo de las cabinas de transmisión).

-Colocación de publicidad debajo de los palcos oeste.

-Publicidad en el Cubo de Cristal (es un salón de eventos ubicado en el segundo piso del sector Oeste).

-Publicidad en la precinta superior de la pantalla norte.

-Un local comercial de 57 metros cuadrados con iluminación natural, servicios sanitarios, agua y electricidad.

-El uso de un salón dos veces al año, a elegir entre el Cubo de Cristal (llamado también Salón Chirripó, de 595 metros cuadrados y capacidad para 450 personas) y el Salón Cahuita (520 m2 y 400 personas).

-Una grabación comercial por año dentro del Estadio (se ceden los derechos de imagen).

-Dos posteos mensuales en las redes sociales del Estadio en Facebook e Instagram.

A partir del 2026 y hasta el 2028, el patrocinio también le entrega al INS un palco para ocho personas durante los eventos masivos que se realicen en el Estadio. El lugar cuenta con sala de estar y su propio baño privado.

El hasta ahora conocido como Estadio Nacional suele organizar eventos como partidos de fútbol (Selección Nacional, clubes en Concacaf, Primera División), torneos de atletismo (gracias a su pista reglamentaria), conciertos de todo tipo de música y hasta competencias de motores, como los llamados X Knights.

El detalle del patrocinio está en un documento público disponible en la sección de compras de la Contraloría General de la República (CGR).