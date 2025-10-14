Extécnico de la Selección de Costa Rica dirigirá al Atlético de Madrid

Beni Rubido en un entrenamiento de la Selección de Costa Rica en el Proyecto Gol.

El Atlético de Madrid anunció este martes la incorporación del exentrenador de la Selección de Costa Rica, Beni Rubido, quien comenzará labores como encargado del equipo femenino de la institución el próximo mes de noviembre.

Rubido llegó a la Selección de Costa Rica en setiembre del 2023, pero puso la renuncia hace una semana aduciendo motivos personales.

“Rubido cuenta con una amplia experiencia profesional en el mundo del fútbol en diferentes ámbitos. Hasta ahora desempeñaba el cargo de seleccionador femenino de Costa Rica, además de ser director técnico de las categorías inferiores”, se lee en el comunicado del Atlético.

Beni Rubido dejó a Costa Rica en un problema, ya que su salida para formar parte del fútbol femenino de España provocó que la Selección Femenina se quedara sin cabeza previo a los duelos eliminatorios de primera ronda, los cuales se disputarán del 24 de noviembre al 2 de diciembre, cuando enfrente el Grupo C contra Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán.

La Primera División Femenina de España es de las más competitivas del orbe, el Barcelona es uno de los principales clubes, de hecho actualmente es el líder de la clasificación con 21 unidades, mientras el segundo lugar es el Real Madrid con 14 y en tercera posición está el Atlético de Madrid con la misma cantidad que las merengues.