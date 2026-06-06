Puro Deporte

Un movimiento se retira de las elecciones en Alajuelense

Aunque ya había confirmado que tendría papeleta, una fuerza política cambió su posición para las elecciones de vicepresidente y otros cargos en Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
El voto en Liga Deportiva Alajuelense es secreto.
El voto en Liga Deportiva Alajuelense es secreto. (Prensa Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseAsamblea de AlajuelenseElecciones en Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.