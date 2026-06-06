Un movimiento se retira de las elecciones en Alajuelense

Los asociados de Liga Deportiva Alajuelense tendrán que esperar hasta después del martes 9 de junio cuando el Comité Electoral revele las papeletas que finalmente se presentaron para la elección de vicepresidente primero y otros cargos, que se efectuará en la asamblea convocada para el 13 de junio.

Unas horas después de que José Cabezas dio a conocer que Transparecia Rojinegra tomó la decisión de presentar papeleta completa para optar por los cinco puestos de la Junta Directiva que entran en elección (vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero y vocal tercero); así como por el cargo de fiscal financiero, hubo un cambio de planes.

José Cabezas explicó que el viernes en la mañana se había tomado una decisión con el comité ejecutivo de este movimiento político que ha estado presente en las últimas contiendas en la Liga; pero en la noche hubo otra reunión más amplia, de manera virtual.

“Se le pidió al comité ejecutivo abstenerse a participar para valorar otras opciones”, aseguró José Cabezas.

Así a como en época de fichajes, una negociación puede cambiar de la noche a la mañana, en la política también ocurre lo mismo, como en este caso, con el cambio de la mañana a la noche.

La nueva fuerza, Grandeza Rojinegra, no se ha pronunciado sobre si finalmente presentará papeleta, aunque este movimiento integrado por jóvenes asociados muy activos del club manifestó la intención de hacerlo desde el mes anterior.

Habrá papeleta oficialista que se dará a conocer pronto y la oposición también dirá presente con la fórmula de Un nuevo capítulo.

Ese bando oficializó los nombres que postulará: Raúl Pinto aspira a la vicepresidencia primera, Aquiles Mata a ser secretario, Henry Zamora protesorero, Carlos Aguirre vocal primero y Óscar Soto vocal tercero.

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