Transparencia Rojinegra confirma que buscará cinco puestos en directiva de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense elegirá el sábado 13 de junio al vicepresidente primero y otros cargos, en la asamblea general ordinaria.

Liga Deportiva Alajuelense se enrumba a una asamblea pactada para el 13 de junio, en la que entre cosas, habrá elecciones para los puestos de vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero y vocal tercero en la Junta Directiva.

Tradicionalmente, las papeletas siempre se han revelado hasta después de que cierra el periodo de recepción de las mismas, que en este caso será el martes 9 de junio a las 8 a. m., tal y como lo indican los estatutos.

Pero para esta elección, el movimiento Un nuevo capítulo ya dio a conocer que en su papeleta tiene a Raúl Pinto (vicepresidente primero), Aquiles Mata (secretario), Henry Zamora (prosecretario), Carlos Aguirre (vocal primero) y Óscar Soto (vocal tercero).

Además, el exdirectivo José Cabezas contó a La Nación este viernes que Transparencia Rojinegra también dirá presente en la elección con una papeleta completa.

José Cabezas no adelantó los nombres de quiénes aspirarán a los cinco puestos de la junta directiva que están en juego, pero aseguró que se trata de un “buen grupo”.

El oficialismo tampoco ha dado a conocer los nombres que integran su papeleta, pero tendrán un candidato distinto al vicepresidente primero actual, Enrique Morúa, quien ya cumplió sus tres periodos como directivo.

Además, el otro grupo que surgió para esta contienda, llamado Grandeza Rojinegra, tampoco ha dado a conocer quiénes irán en una papeleta que se postularía por primera vez. Se trata de un bloque conformado por asociados que desde hace años han estado involucrados en actividades de toda índole alrededor del club.

Aparte de los cinco puestos en la junta directiva, que se eligen como bloque en una papeleta -no por cargos individuales- los asociados de Alajuelense también votarán en una papeleta aparte por el fiscal financiero.

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