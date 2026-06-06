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Transparencia Rojinegra confirma que buscará cinco puestos en directiva de Alajuelense

Movimiento de Raúl Pinto ya dio a conocer todos sus postulantes; Transparencia Rojinegra presentará papeleta

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Por Fanny Tayver Marín
Los asociados de Liga Deportiva Alajuelense ejercieron su derecho al voto, pero también hicieron uso de la palabra en la Asamblea del 8 de junio.
Liga Deportiva Alajuelense elegirá el sábado 13 de junio al vicepresidente primero y otros cargos, en la asamblea general ordinaria. (Prensa Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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