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Un lesionado más: Brasil en vilo por Estevao para el Mundial 2026

Las lesiones se empiezan a acumular al final de la temporada y antes del Mundial 2026

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Por AFP
El brasileño del Chelsea Estevao abandona el partido ante el Manchester United el pasado 18 de abril, con una lesión que causa temor de cara al Mundial 2026.
El brasileño del Chelsea Estevao abandona el partido ante el Manchester United el pasado 18 de abril, con una lesión que causa temor de cara al Mundial 2026. (GLYN KIRK/AFP)







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