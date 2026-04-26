Un lesionado más: Brasil en vilo por Estevao para el Mundial 2026

El brasileño del Chelsea Estevao abandona el partido ante el Manchester United el pasado 18 de abril, con una lesión que causa temor de cara al Mundial 2026.

Sao Paulo, Brasil. La grave lesión de Estevao con el Chelsea enciende alarmas en Brasil, con el riesgo de que la Seleção pierda de cara al Mundial 2026 a una pieza clave en el ciclo del italiano Carlo Ancelotti.

Estevao, de 19 años recién cumplidos, es el máximo anotador del Scracht desde que Ancelotti debutó al mando del equipo nacional en junio de 2025, con cinco goles en siete partidos.

El veloz extremo formado en las canteras del Palmeiras debió abandonar la cancha a los 16 minutos del encuentro que el Chelsea perdió 1-0 el 18 de abril frente al Manchester United en la Premier League.

Se desgarró el tendón de la corva derecho, en la zona posterior del muslo.

Ancelotti anunciará el 18 de mayo su lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Ya Rodrygo, del Real Madrid, es baja por lesión. ¿Tendrá Estevao el mismo destino?

Además, la estrella española Lamine Yamal causa preocupación por una lesión muscular que lo dejará fuera de toda la temporada, mientras que Kylian Mbappé salió de cambio en el último partido del Real Madrid y también hay dudas sobre su estado físico.

Según la prensa brasileña, Estevao descarta pasar por el quirófano, como suele ocurrir en lesiones como la que sufrió, y apostará por un tratamiento conservador para intentar llegar al Mundial.

Estevao se perfilaba como una de las grandes cartas de Brasil en busca del deseado hexacampeonato mundial.

“Es un chico diferente”, dijo a la AFP Júnior Boesing, un aficionado de 36 años con la camiseta del Palmeiras, antes de un partido de su club.

Considera que es un jugador que “marca diferencias” y recuerda con cariño su paso por el equipo, que dejó a mediados del año pasado para unirse al Chelsea.

“Fue bueno verlo jugar aquí... y da ‘saudade’, ¿oyó?”, dice este torcedor con esa famosa palabra, única en el idioma portugués, que expresa un particular sentimiento de nostalgia, que mezcla alegría por el pasado compartido y tristeza por la ausencia.