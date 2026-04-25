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¿Es seguro viajar al Mundial 2026? La advertencia que sacude a la FIFA y al gobierno de Trump

Organizaciones de derechos humanos lanzan una advertencia de cara al Mundial 2026 y el gobierno de Donald Trump

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Por AFP
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pone una gorra de Estados Unidos en Washington durante la reunión inaugural de la Junta de la Paz creada por Donald Trump, en febrero pasado.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pone una gorra de Estados Unidos en Washington durante la reunión inaugural de la Junta de la Paz creada por Donald Trump, en febrero pasado. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)







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