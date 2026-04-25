¿Es seguro viajar al Mundial 2026? La advertencia que sacude a la FIFA y al gobierno de Trump

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pone una gorra de Estados Unidos en Washington durante la reunión inaugural de la Junta de la Paz creada por Donald Trump, en febrero pasado.

Nueva York, Estados Unidos. Más de 120 organizaciones de derechos humanos emitieron una advertencia de viaje en la que señalan que los visitantes al Mundial de fútbol de 2026 podrían enfrentar “graves violaciones de derechos” debido a las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos.

La coalición afirmó que los aficionados, jugadores, periodistas y otros viajeros que asistan a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos corren el riesgo de verse afectados por lo que describió como la “draconiana agenda migratoria y contraria a los derechos humanos” de la administración de Donald Trump.

El colectivo instó a la FIFA a presionar al gobierno estadounidense para garantizar la seguridad de todos los viajeros al torneo. El patrón del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, tiene estrechos vínculos con Trump.

“La FIFA se ha limitado a hacer declaraciones vacías sobre los derechos humanos mientras se acerca a la administración Trump, poniendo en riesgo de sufrir daños y ver vulnerados sus derechos básicos a millones de personas”, dijo Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

“Hace tiempo que la FIFA debería aprovechar su influencia para impulsar cambios de políticas significativos y garantías vinculantes que hagan que la gente se sienta segura para viajar y disfrutar de los partidos”, agregó.

Prohibiciones de viajar

En respuesta a una consulta de la AFP, la FIFA afirmó en un comunicado que sus estatutos la comprometen “a respetar todos los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y se esfuerza por promover la protección de dichos derechos”.

El organismo rector del balompié puso como ejemplos de su compromiso la elaboración de varios documentos relacionados con la Copa del Mundo de 2026 y la creación de un grupo consultivo sobre derechos humanos “compuesto por expertos independientes”.

Lo anterior constituye “pruebas del compromiso de (la organización) con los derechos humanos en todas las actividades clave y con todos los actores relacionados con el torneo”, sostuvo.

La mayoría de los partidos (78 de 104) se disputarán en Estados Unidos, coanfitrión de la competición junto con Canadá y México.

Cuatro países clasificados -Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil- podrían no poder contar con sus aficionados debido a las restricciones de viaje impuestas por el gobierno estadounidense, en un momento en que Trump ha convertido la política antiinmigración en uno de los ejes centrales de su segundo mandato.

El MetLife Stadium, en Nueva Jersey, será la sede de la final del Mundial de Norteamérica 2026. (LOKMAN VURAL ELIBOL/Anadolu via AFP)

Estas medidas, asegura Washington, no afectan a los visados de turismo, por lo que los aficionados que tengan entradas no se verán afectados.

La FIFA también ha establecido un procedimiento acelerado para concertar una cita en el consulado para las solicitudes de visado, pero sin garantía de obtenerlo.

Muchos aficionados también temen viajar a Estados Unidos este junio y julio debido a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), encargado de detener y expulsar a los extranjeros en situación irregular.

En enero, dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra la ofensiva migratoria fueron asesinados por agentes federales en Minneápolis, lo que provocó una gran indignación generalizada.