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Que Irán salga del Mundial 2026 y entre Italia: la propuesta de emisario de Trump a FIFA, según ‘Financial Times’

Un representante de Donald Trump habría sugerido a FIFA reemplazar a Irán con la Selección de Italia en el Mundial 2026

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
La bandera de Irán aparece durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026, realizado en Washington en diciembre pasado. La participación de los persas sigue causando polémica.
La bandera de Irán aparece durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026, realizado en Washington en diciembre pasado. La participación de los persas sigue causando polémica. (DECCIO SERRANO/NurPhoto via AFP)







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