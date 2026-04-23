Que Irán salga del Mundial 2026 y entre Italia: la propuesta de emisario de Trump a FIFA, según ‘Financial Times’

La bandera de Irán aparece durante el sorteo de la Copa del Mundo 2026, realizado en Washington en diciembre pasado. La participación de los persas sigue causando polémica.

Un enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría solicitado a la FIFA sustituir a la selección de Irán por Italia en el próximo Mundial 2026, según informó este miércoles el Financial Times.

De acuerdo con el diario británico, que citó fuentes enteradas del tema, la propuesta formaría parte de un intento por recomponer la relación entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Ambos líderes se distanciaron luego de los recientes ataques de Trump contra el papa León XIV por la guerra con Irán, declaraciones que la jerarca italiana calificó de “inaceptables” la semana pasada.

El mandatario estadounidense elevó después el tono y respondió, en declaraciones al diario italiano Corriere della Sera: “Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué”.

El Financial Times no precisó si la propuesta tuvo eco dentro de la FIFA ni si existe un mecanismo para considerar un cambio de ese tipo. Sin embargo, reveló que detrás de la iniciativa está Paolo Zampolli, enviado especial del presidente de Estados Unidos para alianzas globales y aliado cercano de Trump.

“Confirmo que le he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión”, dijo Zampolli al diario británico.

Hasta ahora, ni la FIFA ni las federaciones de fútbol de Italia o Irán se han pronunciado sobre la supuesta propuesta.

La posibilidad de incluir a Italia surge además en medio de la ausencia de la selección europea, que en marzo quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva al perder 4-1 en la tanda de penaltis frente a Bosnia y Herzegovina en la final del repechaje.

Por su parte, Irán -en guerra con Estados Unidos e Israel- había señalado a comienzos de abril que solo decidiría sobre la participación de su selección una vez recibiera una respuesta de la FIFA sobre su solicitud de trasladar sus partidos en Estados Unidos a México.

A comienzos de marzo, pocos días después del inicio de las hostilidades en Medio Oriente, Trump ya había cuestionado la presencia de Irán en el torneo y llegó a sugerir que la selección no debía viajar a Estados Unidos.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que esté allí, por su propia vida y seguridad. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió Trump en la red social Truth Social.

La reacción de Teherán no tardó en aquel momento. A través de redes sociales, la selección iraní respondió que ningún individuo tenía la potestad de excluir a un país de la Copa del Mundo y puso en duda la capacidad de Estados Unidos para garantizar la seguridad de las delegaciones participantes.

“La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional, y su organismo rector es la FIFA, no ningún país en particular. La selección nacional de Irán, con la fortaleza y una serie de victorias decisivas logradas por los valientes hijos de Irán, estuvo entre los primeros equipos en clasificarse para este gran torneo”, decía el comunicado.

En medio de la controversia, Irán mantiene su calendario previsto para el torneo como una de las 48 selecciones clasificadas. Su debut está programado para el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Inglewood, California; luego enfrentará a Bélgica el 21 de junio y cerrará la fase de grupos el 26 de junio en Seattle frente a Egipto.

La información surge además horas después de que Estados Unidos extendió la tregua con Irán, Trump afirmó que no tiene un plazo límite para una propuesta de paz -aunque los diálogos podrían retomarse el viernes- y Teherán descartó reabrir el estrecho de Ormuz mientras continúe el bloqueo estadounidense.