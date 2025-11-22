¡Un jugador de Saprissa ya se disfrazó como Batman! Vea de quién se trata

Saprissa presentó este jueves 20 de noviembre su nuevo uniforme, inspirado en el superhéroe Batman, y de inmediato levantó muchas reacciones.

El jugador del Saprissa David Guzmán ya está listo para salir a la cancha como Batman. (Instagram/Instagram)

La afición parece haber recibido bien la propuesta, que se dio tras una alianza entre el equipo y Warner Bros., dueña de los derechos del personaje que vigila Ciudad Gótica.

Un sondeo realizado por La Nación en su canal de WhatsApp sobre Saprissa, donde votaron más de 1.100 personas, mostró que casi el 90 por ciento considera que “La sacaron del estadio, es un chuzo”.

Pero tal parece que los jugadores también se están matriculando con la idea. Este viernes 21 de noviembre, un reconocido futbolista del Saprissa apareció en sus redes sociales vestido como el hombre murciélago que inspira la indumentaria.

El volante David Guzmán utilizó sus historias de Instagram para disfrazarse como Batman. Para ello, utilizó un uniforme morado y unas alas como las del personaje de DC Comics. Publicó dos fotografías y en la segunda hasta se atrevió a lanzarle una pregunta a las personas que lo siguen en la red: “¿Les gustó?“. Las opciones de respuesta eran Obvio y Solo para valientes.

David Guzmán combinó la capa de Batman con el uniforme del Saprissa. (Instagram/Instagram)

Esa última frase es el nombre de la campaña que el club tibaseño utiliza para promocionar las camisetas.

Saprissa estrenará su uniforme de Batman este sábado a las 8 p. m., en el crucial partido en casa ante Herediano.