Afición de Saprissa recibe a Batman con los brazos abiertos

Los aficionados del Deportivo Saprissa recibieron a Batman como si fuera el nuevo Mariano Torres; prácticamente se rindieron ante el Caballero de la Noche.

Le abrieron los brazos de par en par en la presentación de su llegada al equipo. En una de las salas de Cinépolis de Terrazas Lindora, hubo aplausos cuando se dio a conocer la nueva camisa del club, con alusión al superhéroe de Ciudad Gótica.

En algunas tiendas, muchos hicieron fila para adquirir el uniforme y, en las redes sociales, la mayoría de los comentarios fueron positivos sobre la nueva indumentaria morada.

Los aficionados saprissistas están muy complacidos, y así lo dejaron claro en el sondeo que efectuó La Nación en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace).

A los aficionados saprissistas se les hizo la siguiente pregunta: ¿Qué les pareció la nueva camisa de Saprissa alusiva a Batman?

Las opciones de respuesta fueron: “La sacaron del estadio. Un chuzo de camisa”, “la mejor camisa que ha sacado Saprissa”, “no me gusta”, “las dos están lindas”, “solo la negra es bonita” y “hubiera preferido otro superhéroe”.

En el sondeo participaron 1.237 personas. De ellas, 1.104 (89%) consideraron que la sacaron del estadio. Un chuzo de camisa; 36 (3%) opinaron que es la mejor camisa que ha sacado Saprissa; 31 (2,5%) señalaron que no les gusta; 25 (2%) indicaron que las dos están lindas; 21 (2%) afirmaron que solo la negra es bonita y 20 (1,5%) mencionaron que hubieran preferido otro superhéroe.

En la presentación de la camisa, Saprissa destacó que su tercer uniforme es inédito y sin precedentes.

“Así como aquel niño huérfano que decidió enfrentar al mundo, transformar el miedo en fortaleza y nunca dejarse intimidar, el Deportivo Saprissa rinde homenaje a la valentía con un uniforme sin precedentes en la historia del fútbol mundial”, señaló Saprissa.

Los morados añadieron que, gracias a un acuerdo de licenciamiento con Warner Bros. Discovery, Saprissa se convierte en el primer equipo de fútbol del planeta en presentar un uniforme 100% inspirado en Batman; una alianza histórica que exalta el ADN competitivo del club.

“Valiente por Siempre” es la frase que resume la esencia del Saprissa y, siguiendo la tendencia de los grandes clubes europeos, esta tercera equipación contará por primera vez con dos versiones, casa (color negro) y visita (color blanco), y será utilizada en cancha en el presente Torneo de Apertura 2025”, destacó el conjunto morado.​

