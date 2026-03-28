Un juez decidirá el futuro del portero de Alajuelense Bayron Mora por accidente de tránsito

El portero de Liga Deportiva Alajuelense, Bayron Mora, acudió este viernes 27 de marzo al Juzgado Penal de San Joaquín de Flores. Ahí se efectuó la audiencia preliminar por la causa que se sigue en su contra por un accidente de tránsito, ocurrido la madrugada del 9 de abril de 2025, en San Antonio de Belén.

Todas las partes, es decir, el fiscal, el abogado querellante y el abogado defensor expusieron sus argumentos. Después de esta cita, el juez estudiará el caso y decidirá si va o no a juicio.

La Nación conoció que el fiscal propuso la suspensión del proceso a prueba. Eso quiere decir que, a cambio de que Bayron Mora realice trabajo comunal, se archive el caso.

Sin embargo, el abogado del demandante se opuso, al alegar hay un presunto delito de conducción temeraria, que la alcoholemia practicada al futbolista dio positiva y que hubo lesiones.

En vista de que las partes no se pudieron poner de acuerdo, ahora todo queda en manos del juez.

Según Michael Castillo, quien es el abogado de Bayron Mora, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa.

“Porque determina que el accidente de tránsito fue generado por el mismo tercero ofendido, esto por cuanto de la dinámica del accidente se desprende que esta tercera persona realizó un giro indebido al salir de un centro comercial ubicado en Belén, generando el accidente de tránsito que involucraba al señor Bayron Mora”, detalló Michael Castillo.

Este fue el choque que tuvo Bayron Mora en abril de 2025

Añadió que la defensa del futbolista acuerpa la solicitud del Ministerio Público y espera que así sea resuelto por el Juzgado Penal de San Joaquín de Flores.

“El señor ofendido, a pesar de existir una solicitud de sobreseimiento definitivo, ha presentado una querella y acción civil, alegando que la responsabilidad del accidente recae sobre el señor Mora Montenegro”, indicó el abogado del arquero.

¿Y eso qué significa? Que quien acusa a Bayron Mora presentó una querella y una acción civil resarcitoria, para que le paguen los daños y eso va dentro del mismo proceso penal, si es el que juez lo eleva a juicio.

Pero si su veredicto es que el caso no amerita ir a juicio, la opción que tendría el demandante para intentar reclamarle algo al arquero, sería interponer un proceso en la vía civil, que ya sería otro proceso.

“No se llegó a ningún acuerdo preliminar y ahora quedó en manos del juez para ver si se desestima o sigue la causa. Yo soy lo que Diosito nos dé. Hay que esperar a ver qué es lo que va a acontecer con esta situación”, expresó por su parte Raúl López, quien afirma que su carro quedó en pérdida total tras el accidente.

Ahora todo queda en manos del juez, quien indicó que estará notificando a las partes por los medios señalados, lo que por derecho corresponde.

La Nación le consultó la semana pasada a Alajuelense cómo se manejó este caso de Bayron Mora y si hubo alguna consecuencia, en vista de que el jugador presuntamente iba bajo los efectos del alcohol, pues la alcoholemia dio 1.3 gramos por litros de alcohol, siendo lo permitido 0.75.

“Se manejó de la misma manera, el club tiene un código de conducta y en ese caso hubo una sanción que se mantiene a lo interno”, respondió el club a través de su oficina de prensa.

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