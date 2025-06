Jugador de Alajuelense afronta proceso judicial por choque al conducir en presunto estado de ebriedad

El portero suplente de Liga Deportiva Alajuelense, Bayron Mora, está inmerso en un escándalo y un proceso judicial que fue revelado por el periodista Christian Montero en Portavoz, una plataforma enfocada en la cobertura de temas judiciales y de sucesos.

Ahí dio a conocer que el futbolista enfrentó este viernes una audiencia en los Tribunales de Heredia, producto de una situación comprometedora.

El afectado del choque con el futbolista le dijo a Christian Montero que de acuerdo con el parte del Tránsito, el jugador presuntamente iba bajo los efectos del alcohol, pues la alcoholemia dio 1.3 gramos por litros de alcohol, siendo lo permitido 0.75. Esto ocurrió en la madrugada del pasado 9 de abril en San Antonio de Belén.

“Cuando iba saliendo, hice el alto, me fijé a la izquierda, luego a la derecha y en lo que volví a ver para la izquierda, sentí el impacto de un vehículo que me dejó el carro destrozado y a mí me trasladaron al hospital”, relató Raúl López, el conductor del vehículo chocado.

También contó que la Municipalidad de Belén le aportó un video en el que se ve que el futbolista iba a alta velocidad y se pasó el semáforo en rojo.

LEA MÁS: La millonaria cifra que Alajuelense debe invertir en el Morera Soto mientras sigue con planes de nuevo estadio

“Por medio del expediente me di cuenta que es de apellido Mora y que es jugador de Liga Deportiva Alajuelense. He tenido complicaciones, un dolorcito de cabeza que siempre me quedó después de los golpes.

Bayron Mora tiene años de formar de parte de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

”Pero lo que más me ha afectado es en la cuestión laboral, porque el carrito que tenía quedó totalmente destrozado, entonces perdí de trabajar, porque yo trabajo en lo propio", relató Raúl López en Portavoz.

Además, indicó que esta situación le duele, porque él esperaba que el muchacho fuera consciente de lo ocurrido.

“Pero la forma en la que reaccionó fue totalmente indiferente, como si no le hubiera importado nada, la vida de los demás en la carretera. Eso fue lo que me dejó más indignado”, recalcó.

LEA MÁS: Así describen en México a Carlos Vela, el nuevo gerente deportivo de Alajuelense

En ese mismo medio, el abogado del denunciante, Juan Acosta, indicó que interpusieron querella y acción civil en contra del futbolista de Alajuelense, pues ellos querían conciliar, o llegar a un arreglo, pero él se negó.

“Desafortunadamente, este muchacho de apellido Mora no quiso llegar a un arreglo. Por lo tanto, se le solicitó al Juzgado Penal de Flagrancia que recolecte más prueba (...). Es seguir con el proceso normal y se solicitará que se eleve a juicio por medio de la audiencia preliminar y en juicio solicitaremos las penas respectivas”, comentó el abogado.

La Nación solicitó una versión de esta situación a Liga Deportiva Alajuelense y esta fue la respuesta: “Este viernes el club se enteró de una denuncia en contra de uno de nuestros jugadores por un accidente de tránsito.

Ante esto, se realizará la investigación respectiva y de haber alguna violación a las normas disciplinarias del club, se aplicarán las medidas respectivas".

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.