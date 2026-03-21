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Alajuelense responde que ya sancionó a Bayron Mora por choque y alcoholemia; pronto habrá audiencia

El futbolista de Alajuelense debe acudir en unos días a una audiencia preliminar donde se definirá si se va a juicio o hay conciliación

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Por Fanny Tayver Marín y Christian Montero
Alajuelense vs. PZ
En Liga Deportiva Alajuelense dicen que a Bayron Mora se le aplicó el reglamento interno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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