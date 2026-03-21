Alajuelense responde que ya sancionó a Bayron Mora por choque y alcoholemia; pronto habrá audiencia

En Liga Deportiva Alajuelense dicen que a Bayron Mora se le aplicó el reglamento interno.

El pasado 13 de junio de 2025, La Nación tituló: “Jugador de Alajuelense afronta proceso judicial por choque al conducir en presunto estado de ebriedad”. Y el futbolista implicado en esta situación es el portero Bayron Mora.

Aquel día, el futbolista enfrentó una audiencia en los Tribunales de Heredia, producto de una situación comprometedora, ocurrida en la madrugada del 9 de abril de 2025 en San Antonio de Belén.

Raúl López, el afectado del choque, afirma que, de acuerdo con el parte del Tránsito, el jugador presuntamente iba bajo los efectos del alcohol, pues la alcoholemia dio 1.3 gramos por litro de alcohol, siendo lo permitido 0.75.

“El club se enteró de una denuncia en contra de uno de nuestros jugadores por un accidente de tránsito. Ante esto, se realizará la investigación respectiva y de haber alguna violación a las normas disciplinarias del club, se aplicarán las medidas respectivas”, respondió Alajuelense ante una consulta de La Nación el 13 de junio de 2025.

Nueve meses después, este medio le preguntó a la Liga que cómo se manejó ese caso de Bayron Mora y si hubo alguna consecuencia.

“Se manejó de la misma manera, el club tiene un código de conducta y en ese caso hubo una sanción que se mantiene a lo interno”, respondió el club a través de su oficina de prensa.

¿Qué hay nuevo en este caso?

El 27 de marzo habrá una audiencia preliminar en el Juzgado de San Joaquín de Flores, en Heredia. Ahí se va a discutir si el caso va o no a juicio. Podría haber una conciliación, pero dependerá de lo que pida el afectado y lo que diga el futbolista de la Liga.

Según contó Raúl López, quien se vio afectado en el accidente, lo que es la tramitología del proceso se ha ido alargando y no se ha llegado a nada concreto.

“El carrito fue pérdida total y se fue para chatarra. De mi parte, desde un principio, yo estoy dispuesto a conciliar, aunque sea por lo mínimo, pero ellos solo por la vía legal quisieron”, comentó Raúl López.

También dijo que el guardameta nunca se ha puesto en contacto directo con él.

“Cuando nos hemos topado, me hace una cara como si yo fuera el que iba a exceso de velocidad, el que se brincó el semáforo, el que se puso renuente con el policía de tránsito, como si yo hubiera sido el culpable de todo”, afirmó Raúl López.

Castigos por indisciplina

En cuestión de un año, la Liga sancionó a varios futbolistas por diversos escándalos de indisciplina.

Aparte de esta situación con Bayron Mora que todavía tiene que resolverse en lo legal; está el caso de Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar, quienes se fueron de fiesta horas antes de viajar a Honduras para un partido importante de la Copa Centroamericana.

Óscar Ramírez afirmó que en la actualidad hay menos casos de indisciplina que en sus tiempos de jugador. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un mes después, a Jonathan Moya también lo sancionaron por una polémica en la que se vio involucrado, con un gesto silenciando a la afición.

Lo más reciente fue lo de Alejandro Bran y Kenneth Vargas, que se encuentran separados del primer equipo hasta nuevo aviso.

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